La 61ª edizione della Rieti-Terminillo, nota anche come 59ª Coppa Bruno Carotti, si appresta a infiammare il panorama motoristico nazionale dal 10 al 12 luglio. L'evento, tra i più attesi del Campionato Italiano SuperSalita, ha registrato un vero e proprio record di iscrizioni, raggiungendo quota 140 concorrenti. Questo significativo aumento testimonia il rinnovato fascino e il prestigio che la storica competizione reatina ha saputo riconquistare, attirando un numero sempre maggiore di partecipanti sul suo impegnativo tracciato.

Il successo in termini di affluenza è il frutto del meticoloso lavoro svolto dall'Automobile Club Rieti, ente promotore della gara.

Il Consiglio Direttivo e l'intero team organizzativo hanno implementato una strategia di promozione e comunicazione strutturata e capillare, rivolta non solo ai piloti e ai team, ma anche all'ampia platea di appassionati. Questo impegno costante ha contribuito in maniera determinante a rafforzare la posizione della Rieti-Terminillo come appuntamento di riferimento nel calendario delle corse in salita.

Il Tracciato: Una Sfida Tecnica e Selettiva

Riconosciuta come una delle prove più impegnative e tecnicamente selettive del Campionato Italiano SuperSalita, la Rieti-Terminillo offre un percorso unico. Il tracciato si estende per ben 13,450 chilometri, partendo dalla suggestiva "colonnina" di Lisciano (a 550 metri sul livello del mare) e culminando a Pian de Valli (a 1.579 metri).

Con un dislivello complessivo di 1.029 metri e una pendenza media del 7,5%, la gara si configura come un vero e proprio banco di prova, esaltando le capacità dei piloti più esperti e preparati ad affrontare le sue peculiarità.

L'importanza dell'evento è ulteriormente sottolineata dalla sua ampia copertura mediatica, garantita dalle telecamere di ACI Sport TV e dalla costante presenza sui canali social dedicati. La Rieti-Terminillo non è solo una competizione sportiva, ma un vero e proprio spettacolo che attira un vasto pubblico, sempre pronto a dimostrare grande entusiasmo e partecipazione. L'Automobile Club Rieti esprime la propria profonda soddisfazione per i risultati ottenuti, condividendo il successo con tutti coloro che scelgono di misurarsi su una delle salite più affascinanti e prestigiose del panorama nazionale.

Iscrizioni e la Valenza nel Calendario Sportivo

La fase di iscrizione, conclusasi il 6 luglio, ha permesso ai concorrenti di perfezionare la propria partecipazione attraverso il portale Rallyenter o il sito istituzionale di ACI Sport, seguendo le specifiche del regolamento. La Rieti-Terminillo si conferma un pilastro delle competizioni motoristiche, essendo il quinto appuntamento del Campionato Italiano SuperSalita e vantando una doppia validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna, sia per la zona sud che per quella nord. Questo status ne consolida il ruolo centrale nel calendario delle gare di velocità in salita, a livello sia italiano che europeo.

La crescita esponenziale degli iscritti e l'attenzione meticolosa all'organizzazione sono la prova tangibile del lavoro eccellente svolto negli ultimi anni.

Il fascino che la manifestazione continua a esercitare su piloti, team e appassionati è innegabile, alimentando una grande attesa per l'imminente gara. Sulle spettacolari strade del Terminillo, si preannuncia uno spettacolo sportivo di altissimo livello, pronto a regalare emozioni indimenticabili.