Si chiude oggi, lunedì 6 luglio, il termine ultimo per le iscrizioni alla 61ª edizione della Rieti–Terminillo, un appuntamento imperdibile. Questa storica cronoscalata, valida come quinta tappa del Campionato Italiano Supersalita e come prova del Campionato Italiano Velocità Montagna per le zone sud e nord, rappresenta una delle sfide più impegnative dell'automobilismo nazionale. L’Automobile Club Rieti ha lanciato un ultimo appello a piloti e team per completare le formalità di iscrizione e non perdere l'opportunità di partecipare a questa gara leggendaria.

Il tracciato leggendario del Terminillo

La competizione si svolgerà dal 10 al 12 luglio, lungo la SS 4 Bis del Terminillo. La partenza è fissata dalla storica “colonnina” di Lisciano (550 metri sul livello del mare), mentre l'arrivo è posto a Pian de Valli (1.579 metri). Il percorso, unico nel suo genere e affrontato in un'unica manche, si estende per ben 13,450 chilometri, presentando un dislivello complessivo di 1.029 metri e una pendenza media del 7,5%. Con i suoi quattro tornanti e due chicane, che alternano tratti ad alta velocità a sezioni estremamente tecniche, la Rieti–Terminillo è riconosciuta come una delle gare più selettive d’Europa.

Scadenze e programma dettagliato dell'evento

Le iscrizioni devono essere perfezionate entro la giornata odierna, lunedì 6 luglio, tramite il portale Rallyenter (rallyenter.it) e il sito Aci Sport.

È fondamentale rispettare questa scadenza, poiché superato il termine non sarà più possibile registrarsi. Il programma della 61ª edizione è ricco e articolato: il 10 luglio sarà dedicato alle verifiche tecniche e sportive, mentre l'11 luglio si svolgeranno le prove ufficiali di ricognizione, momenti cruciali per i piloti. La gara vera e propria, culmine dell'evento, è in calendario per il 12 luglio. Si prevede la presenza di migliaia di spettatori lungo il percorso e una copertura mediatica completa su TV e streaming Aci Sport, con visibilità nazionale.

L'importanza della Rieti-Terminillo nell'automobilismo

Alessandro de Sanctis, presidente dell’Automobile Club Rieti, ha ribadito il prestigio e l'importanza di questo appuntamento storico.

“La Rieti Terminillo è una gara che seleziona i migliori, per le caratteristiche uniche del tracciato e per l'elevatissimo livello di preparazione richiesto a piloti e team,” ha dichiarato de Sanctis. “Invitiamo tutti i piloti che ancora non lo avessero fatto a completare oggi stesso le iscrizioni: desideriamo che nessun protagonista resti escluso da un appuntamento che rappresenta una pagina viva della storia dell'automobilismo italiano.” Le sue parole evidenziano il valore tecnico e sportivo della corsa per il Paese.

Il sostegno del Comune di Rieti alla manifestazione

Per la valorizzazione del territorio e la promozione sportiva, il Comune di Rieti ha confermato il suo pieno supporto alla 61ª edizione della Rieti–Terminillo, approvando una delibera specifica.

Il sostegno logistico, dal 26 giugno al 12 luglio 2026, è ampio: include la concessione gratuita di suolo pubblico, l'utilizzo di locali comunali per la direzione gara, strutture come palchi e tribune, allacci elettrici e idrici, e il coordinamento della viabilità da parte della Polizia Locale. L’assessore allo Sport e al Turismo, Chiara Mestichelli, ha sottolineato che la manifestazione è “un patrimonio identitario indissolubile per la nostra comunità” e che l'inserimento nel Campionato Italiano Supersalita “certifica l'eccellenza tecnica della corsa e proietta la Città dei Motori e il Monte Terminillo sotto i riflettori nazionali”, rafforzando il legame con l'identità territoriale.