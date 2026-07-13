Simone Biles sarà la protagonista di un'esperienza inedita sulla salute mentale al Faces of Fitness Chicago, festival biennale del benessere a River North il 25 e 26 luglio. Giunto alla sua quinta edizione, l'evento ha già registrato il tutto esaurito.

Un'esperienza immersiva per corpo, mente e anima

La ginnasta più decorata della storia, Simone Biles, salirà sul palco domenica 26 luglio. Condurrà una sessione completamente immersiva sul benessere mentale, con circa cinquemila partecipanti. Il percorso in tre fasi includerà stretching guidato, una conversazione “fireside” con i co-fondatori e, in chiusura, esercizi di respirazione e tecniche di grounding che Biles impiega per la concentrazione.

David Grass, co-fondatore del festival, ha evidenziato che Simone Biles è una leader globale nella promozione della salute mentale. La sua priorità al benessere mentale, anche sotto i riflettori, ha ridefinito il concetto di vero campione: il coraggio risiede nel sapere quando fermarsi e mettere se stessi al primo posto.

Un festival tra fitness, musica e solidarietà

Il programma del festival vanta ospiti come gli istruttori Peloton Jess Sims, Adrian Williams e Katie Wang, il DJ Austin Millz, l'ambasciatore lululemon Korey Rowe, l'ex giocatore dei Chicago Bears Israel Idonije e Aubre Winters. Oltre venti classi in studio saranno offerte da brand quali Barry’s, Peloton, Ritual Hot Yoga, Rise Pilates Club, Pvolve e Basecamp Fitness, oltre a una Wellness Village con novanta marchi.

Per il quinto anno consecutivo, una quota del ricavato dei biglietti sarà devoluta a Urban Initiatives, un'organizzazione che sostiene programmi di fitness e benessere per bambini in aree svantaggiate di Chicago.

Il format del festival e le iniziative collaterali

Il festival, al Durso Park di River North, mira a offrire un'esperienza in stile Lollapalooza, focalizzata su salute e benessere. Domenica, Simone Biles sarà protagonista di una conversazione sulla salute mentale nello sport, mentre Israel Idonije condurrà un allenamento in stile NFL. La Wellness Village proporrà servizi innovativi come cold plunge, trattamenti Botox e acconciature.