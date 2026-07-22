Reduce dal trionfo a Wimbledon, il campione di tennis Jannik Sinner si sta godendo un meritato periodo di relax in Sardegna. Il tennista azzurro è stato immortalato in compagnia della fidanzata, la modella Laila Hasanovic, di una coppia di amici e dell'inseparabile cane Snoopy, nella suggestiva cornice di Porto Rafael. Questa località, rinomata per le sue bellezze naturali, è stata scelta dal numero uno del tennis mondiale per ricaricare le energie dopo una stagione sportiva particolarmente esaltante.

Le immagini esclusive, diffuse da un noto settimanale, mostrano un lato inedito di Sinner, lontano dai campi da gioco.

Il campione si è dedicato a momenti di svago tra la spiaggia e la piscina della villa che lo ospita, condividendo risate e giochi d'acqua con la modella danese. Questi scatti rivelano una profonda complicità e serenità tra i due, a testimonianza di un legame che appare sempre più solido. La presenza degli amici e del fedele Snoopy contribuisce a creare un'atmosfera distesa e familiare, ideale per l'atleta che cerca tranquillità prima di affrontare i prossimi impegni agonistici.

La semplicità del campione nella vita quotidiana

Oltre ai momenti di svago nella villa sul mare, Jannik Sinner è stato avvistato anche in situazioni di vita quotidiana, confermando la sua indole semplice e la capacità di vivere la normalità lontano dai riflettori.

Un episodio che ha catturato l'attenzione è stato il suo avvistamento in un supermercato di Palau, in Gallura, dove il tennista si è recato per fare la spesa. Nello scatto, Sinner appare in un abbigliamento casual, con pantaloncini, occhiali da sole e un cappello da pescatore, presentandosi come un semplice turista tra gli scaffali del negozio.

La scelta della Sardegna come meta per le sue vacanze non è affatto casuale. L'isola, e in particolare le zone di Porto Rafael e dell'arcipelago della Maddalena, sono diventate negli anni una sorta di rifugio personale per il tennista. Già in passato, dopo l'uscita al secondo turno del Roland Garros a causa di problemi fisici, Sinner aveva optato per queste località per recuperare le forze.

La frequenza delle sue visite negli ultimi anni sottolinea un legame speciale e crescente con l'isola, che sembra offrirgli la combinazione perfetta di bellezza naturale e tranquillità.

Sardegna: un rifugio per il campione

Il rapporto tra Jannik Sinner e la Sardegna si è intensificato nel tempo, rendendo l'isola una destinazione privilegiata per i suoi periodi di riposo. Le sue presenze sono diventate sempre più assidue, e non è un segreto che il tennista trovi in questi luoghi la serenità e la concentrazione necessarie tra un torneo e l'altro. Alcune indiscrezioni, sebbene non ancora confermate, suggeriscono che Sinner stia valutando l'acquisto di una villa proprio nella zona di Porto Rafael. Questa eventualità, se concretizzata, confermerebbe un attaccamento ancora più profondo a queste terre, che per il campione rappresentano un vero e proprio santuario di pace e bellezza.