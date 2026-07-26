Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha ufficialmente annunciato la sua assenza dal Masters 1000 di Montreal, torneo che prenderà il via in Canada il prossimo 3 agosto. La decisione, attesa da molti, giunge all'indomani del suo trionfo sull'erba di Wimbledon, dove l'azzurro ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo, consolidando ulteriormente la sua posizione al vertice del ranking ATP. In questo periodo di pausa dagli impegni agonistici, Sinner si sta dedicando a un particolare impegno lavorativo: un viaggio a bordo di una lussuosa nave da crociera, un'esperienza che sta documentando attivamente sui suoi profili social con immagini che lo ritraggono insieme all'equipaggio.

L'altoatesino ha condiviso con i suoi fan un messaggio che sottolinea la natura professionale di questa trasferta: "Honoured to be the first guest on board EXPLORA III. Grazie to the whole Explora Journeys team for making me feel at home." Questa dichiarazione chiarisce che il soggiorno in crociera non è una semplice vacanza di relax, bensì un'attività strettamente legata a uno dei suoi prestigiosi sponsor personali. Un'occasione per ricaricare le energie e, al contempo, adempiere a importanti obblighi commerciali, in vista dei prossimi e cruciali appuntamenti della stagione. Il rientro in campo per Sinner è infatti previsto al Masters 1000 di Cincinnati, circa dieci giorni dopo la conclusione dell'evento canadese, un test fondamentale per la preparazione agli imminenti US Open di New York, in programma dalla fine del mese.

Una pausa strategica dopo un'annata trionfale

La scelta di Sinner di non partecipare al torneo di Montreal segna l'interruzione di una straordinaria striscia di successi: il tennista aveva infatti vinto sei Masters 1000 consecutivi, inclusi tutti e cinque quelli disputati nel corso del 2026. Questa decisione, confermata anche dai canali ufficiali del torneo canadese, è stata presa per privilegiare un indispensabile periodo di riposo e recupero fisico, considerato cruciale per affrontare al meglio i futuri impegni di altissimo livello. Un'esigenza condivisa anche da un altro gigante del tennis mondiale, Novak Djokovic, che ha parimenti annunciato la sua assenza dal medesimo torneo, evidenziando la necessità di gestire attentamente il calendario in una stagione così intensa.

Verso gli US Open: obiettivi e preparazione

Il ritorno di Sinner sui campi da gioco è dunque atteso con grande interesse al Masters 1000 di Cincinnati, che rappresenta l'ultimo grande banco di prova prima degli US Open, uno degli obiettivi primari e più ambiziosi della sua stagione. Questo periodo di pausa, unito agli impegni con gli sponsor, offre al campione italiano un'opportunità unica per mantenere elevata la concentrazione e affinare la sua preparazione, sia atletica che mentale, in vista dei tornei che chiuderanno la stagione estiva. L'attenzione è ora interamente focalizzata sulla strategia per presentarsi al massimo della forma fisica e psicologica ai prossimi appuntamenti, con l'obiettivo di continuare a scrivere pagine importanti nella storia del tennis mondiale.