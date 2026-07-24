Il mondo del tennis registra un'importante notizia: Jannik Sinner, l'attuale numero uno del mondo, ha annunciato la sua rinuncia al prestigioso Masters 1000 di Montreal. Questa decisione interrompe una serie straordinaria di vittorie consecutive che lo aveva visto trionfare in tutti i tornei di questa categoria disputati nel 2026. L'annuncio, comunicato oggi, pone fine a un filotto di successi che ha marcato la stagione del campione italiano.

La fine di una striscia vincente

Il tennista altoatesino ha optato per non prendere parte all'evento canadese, uno dei nove appuntamenti di punta del circuito ATP Masters 1000.

La notizia, diffusa venerdì 24 luglio 2026, segna la conclusione di un'impressionante sequenza di trionfi. Sinner aveva infatti conquistato in successione i Masters 1000 di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma, dimostrando un dominio incontrastato in questa categoria di tornei.

Un record nel circuito ATP

La mancata partecipazione al torneo di Montreal ferma una striscia di successi che ha riscritto la storia del tennis. Jannik Sinner aveva raggiunto l'incredibile traguardo di sei titoli Masters 1000 consecutivi, un record assoluto per il circuito. La sua assenza dall'evento canadese preclude la possibilità di estendere ulteriormente questa corsa eccezionale, che aveva catturato l'attenzione globale.

Reazioni e futuro del calendario

La decisione di Sinner di non competere a Montreal ha suscitato reazioni nella comunità tennistica. Valérie Tétreault, direttrice dell’Omnium Banque Nationale, ha espresso delusione per l'assenza di Sinner e Novak Djokovic. Ha rimarcato l'importanza dei Masters 1000 come eventi cruciali, sottolineando come il pubblico si aspetti di vedere i migliori atleti. La frequenza dei ritiri dell'ultimo minuto solleva questioni sull'integrità dei tornei. Sono state avviate discussioni con l'ATP per valutare aggiustamenti al calendario, per tutelare la salute degli atleti e garantire la qualità degli eventi.