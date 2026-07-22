Un risultato storico per il Tc Cagliari e per il tennis sardo: Nicola Porcu e Lorenzo Rocco, entrambi cresciuti sui campi di Monte Urpinu, hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale dei Campionati Italiani di Seconda Categoria. Le loro imprese, maturate nella giornata del 22 luglio 2026 sui campi di casa a Cagliari, rappresentano un traguardo senza precedenti per il club isolano in questa prestigiosa competizione nazionale.

Le imprese di Nicola Porcu e Lorenzo Rocco

La giornata del 22 luglio 2026 ha regalato emozioni e successi sui campi del Tc Cagliari.

In mattinata, Nicola Porcu ha firmato una rimonta di carattere contro il viterbese Davide Liberati, ottava testa di serie del torneo. Dopo un avvio promettente con la vittoria del primo set, Porcu ha ceduto nel secondo parziale, ma ha saputo reagire con determinazione nel tie-break decisivo, imponendosi con un perentorio 7-1. Questa vittoria gli ha spalancato le porte dei quarti di finale, coronando una prestazione di grande spessore.

L'onda di entusiasmo è proseguita in serata con l'exploit del giovanissimo Lorenzo Rocco, anch'egli portacolori del Tc Cagliari. Rocco ha affrontato il numero 7 del seeding, Daniele Minighini, dimostrando una superiorità netta e chiudendo l'incontro in due set con un doppio 6-2, 6-2.

Le vittorie di Porcu e Rocco non sono solo un successo personale, ma rappresentano un momento storico per il club di Monte Urpinu, che per la prima volta vede due suoi atleti raggiungere contemporaneamente i quarti di finale ai Campionati Italiani di Seconda Categoria.

Soddisfazione del club e gli altri protagonisti del torneo

La presidente del Tc Cagliari, Lodovica Binaghi, ha accolto con grande entusiasmo i successi dei suoi atleti. "Siamo molto contenti", ha commentato, sottolineando come questi risultati siano "anche la conseguenza e il giusto premio del lavoro quotidiano del nostro staff". Parole che evidenziano l'impegno e la dedizione dietro le quinte, fondamentali per la crescita dei giovani talenti.

Intanto, il prestigioso palcoscenico dei Campionati Italiani di Seconda Categoria continua a regalare sfide avvincenti. Tra i nomi di spicco, spicca quello di Alessandro Ingarao, il campione in carica e vincitore delle ultime quattro edizioni. Il siracusano ha confermato il suo stato di forma impeccabile, superando agli ottavi il romano Kelvin Marena con un perentorio doppio 6-0, senza concedere nemmeno un game all'avversario. Ingarao si prepara ora ad affrontare i quarti di finale, in programma per la giornata successiva, con l'obiettivo di proseguire la sua striscia vincente.

Il tabellone del singolare maschile ha visto avanzare anche altri atleti di rilievo. Tra questi, il napoletano Giuseppe Caparco, terza testa di serie del torneo, e il veronese Paolo Boscarini.

Hanno conquistato l'accesso agli ottavi anche il romano Gian Rocco De Filippo e il marchigiano Achille Prato, protagonisti di match combattuti che hanno animato le diverse superfici del circolo cagliaritano. L'attenzione si sposta ora sui quarti di finale, che promettono spettacolo e colpi di scena.

Parallelamente al singolare, ha preso il via anche il torneo di doppio, che culminerà con l'assegnazione dello scudetto nella giornata di venerdì. L'atmosfera sui campi del Tc Cagliari è vibrante, con gli appassionati che seguono con interesse le gesta dei migliori tennisti italiani di seconda categoria.