Il futuro di LeBron James resta avvolto nel mistero, nonostante un incidente che ha acceso nuove speculazioni. Il Miami Heat ha infatti pubblicato per errore su YouTube un video intitolato "LeBron James Introductory Press Conference | July 27, 2026". L'episodio, rapidamente virale sui social media, ha generato confusione. Un portavoce del Miami Heat ha chiarito che il video era privo di validità, preparato solo in via precauzionale qualora James avesse scelto Miami. "Non c’è nulla di confermato, era solo una misura preventiva del nostro team digitale", ha spiegato la società, indicando l'attivazione del link come un errore tecnico senza intenzione di rivelare informazioni reali.

LeBron James: massimo riserbo sulla prossima destinazione

Malgrado l'accaduto, la situazione di LeBron James rimane incerta. Il giocatore e il suo agente, Rich Paul, mantengono il massimo riserbo. Nessuna delle squadre coinvolte – tra cui Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves – ha ricevuto conferme ufficiali. Le voci attuali sono considerate semplici speculazioni prive di fondamento. La decisione finale di James è ancora attesa da tifosi e addetti ai lavori.

Cleveland cerca alternative, Westbrook senza squadra

Nel frattempo, i Cleveland Cavaliers, tra i principali candidati per LeBron, valutano un piano B qualora il giocatore scelga altrove. La strategia prevede un possibile scambio per Jonathan Kuminga.

L'operazione presenta ostacoli economici e di spogliatoio: Kuminga richiede un ingaggio tra i quindici e i venti milioni di dollari annui, cifra difficile per i Cavaliers senza sacrificare giocatori come Max Strus o Dennis Schröder. Inoltre, persistono dubbi interni sulla sua compatibilità con il gruppo e la disponibilità ad accettare un ruolo definito.

Un altro nome di spicco nel mercato NBA è Russell Westbrook, che non rientra nei piani dei Sacramento Kings per la prossima stagione. Se trovasse una nuova sistemazione, sarebbe la sua ottava squadra in nove anni, a meno che una delle precedenti franchigie non decida di puntare nuovamente su di lui. Il mercato NBA resta in fermento, con trattative aperte e incertezza sul futuro dei protagonisti.