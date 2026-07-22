I Chicago Cubs, attualmente in testa alla corsa per la Wild Card nella National League, stanno attivamente valutando diverse opzioni per rafforzare la propria rotazione di partenti. L'obiettivo è prepararsi al meglio per la fase decisiva della stagione, soprattutto con il trade deadline in avvicinamento e alcuni lanciatori chiave ancora indisponibili.

Nonostante i recenti rientri di Matthew Boyd e Jameson Taillon dagli infortuni, e le prestazioni positive di David Peterson in tre delle sue quattro partenze con i Cubs, le assenze prolungate di Cade Horton, Edward Cabrera, Ben Brown e Justin Steele rendono indispensabile un ulteriore innesto.

Un insider MLB ha individuato cinque nomi che potrebbero rappresentare soluzioni concrete per la squadra di Chicago.

I candidati per la rotazione dei Cubs

Il primo nome sulla lista è Freddy Peralta dei New York Mets. Il lanciatore, in scadenza di contratto, è considerato un candidato ideale per una cessione. La sua possibile riunione a Chicago con l'ex manager Craig Counsell potrebbe aiutarlo a ritrovare la forma che lo aveva contraddistinto a Milwaukee. Nonostante le difficoltà recenti, Peralta mantiene un profilo affidabile e vanta esperienza come titolare di alto livello.

Segue Trevor Rogers dei Baltimore Orioles, autore di una stagione solida con una media ERA di 4.28 in diciotto partenze.

Rogers si è distinto in particolare nelle ultime otto uscite, registrando una media ERA di 1.69 e mostrando prestazioni costanti. La sua disponibilità dipenderà dalle decisioni degli Orioles riguardo al mercato.

Un altro profilo interessante è Clay Holmes dei New York Mets, attualmente fermo per infortunio ma con un rientro previsto nelle prossime settimane. Se non dovesse arrivare un'estensione contrattuale, una trade avrebbe senso e i Cubs farebbero bene a informarsi sulle condizioni per acquisirlo. Holmes è un giocatore che può fare la differenza, distinguendosi per un'elevata percentuale di ground-ball e una media ERA di 2.39 nelle ultime nove partenze prima dello stop.

Joe Ryan dei Minnesota Twins rappresenta l'opzione di fascia più alta.

È un lanciatore di calibro da playoff che infonde fiducia quando scende in campo. La sua acquisizione dipenderà dalla capacità dei Cubs di mettere sul piatto le contropartite necessarie, considerando che Ryan offre un anno aggiuntivo di controllo contrattuale e la sua disponibilità è incerta a causa della posizione dei Twins nella corsa ai playoff.

Chiude la lista Robbie Ray dei San Francisco Giants, un mancino esperto e affidabile. Ray sarebbe un buon innesto per i Cubs a un costo relativamente basso. Nonostante un calo nei numeri degli strikeout e un aumento dei walk, Ray mantiene una media ERA di 3.33 e garantisce solidità e durata alla rotazione.

La strategia dei Cubs per i playoff

La necessità di rinforzare la rotazione deriva dalle numerose incognite legate agli infortuni e dalla volontà di mantenere la competitività contro avversari di alto livello.

I profili individuati offrono soluzioni diverse: dai veterani affidabili come Ray, ai possibili colpi di mercato come Ryan, passando per scommesse a basso costo e giocatori in cerca di rilancio come Peralta e Holmes. La scelta finale dipenderà dalle strategie delle squadre coinvolte e dalla capacità dei Cubs di offrire le giuste contropartite.

In attesa di sviluppi, la dirigenza di Chicago resta vigile sul mercato, pronta a cogliere le opportunità che si presenteranno per puntellare una rotazione che, con i giusti innesti, potrebbe ambire a un ruolo da protagonista nella postseason.