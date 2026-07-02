La campionessa in carica di Wimbledon, Iga Swiatek, ha saputo superare le intense emozioni del suo debutto nel torneo, ritrovando il suo proverbiale equilibrio e la sua determinazione in campo. Dopo una vittoria al primo turno che l'ha vista sopraffatta dalle lacrime, la tennista polacca ha dominato il suo secondo match, avanzando con autorità al terzo turno. Ora, Swiatek si prepara ad affrontare una sfida intrigante contro la giovane e promettente filippina Alexandra Eala, in un incontro che si preannuncia ricco di spunti tattici.

Il difficile avvio di una campionessa

Il percorso di Iga Swiatek ai Championships di quest'anno è iniziato sotto il segno di una profonda emozione. Al termine del suo match inaugurale, vinto contro la statunitense Taylor Townsend, la campionessa si è lasciata andare alle lacrime, visibilmente commossa. La presenza del padre e della sorella nella Royal Box ha amplificato il significato di quel momento, così come il peso di tornare sul Centre Court come detentrice del titolo per aprire il torneo. Martedì, la stessa Swiatek ha condiviso i suoi sentimenti: "Penso che l'intero processo di aprire il campo e giocare da campionessa in carica sia sicuramente molto emozionante. L'anno scorso qui è accaduta probabilmente la cosa più incredibile della mia carriera tennistica.

E l'ho sentito anche oggi, provando le stesse sensazioni."

Una "giornata normale in ufficio" per Swiatek

Dopo l'intensa e toccante esperienza del debutto, Swiatek ha dimostrato la sua capacità di resettare e ritrovare la massima concentrazione. Giovedì, la tennista polacca ha offerto una prestazione impeccabile, travolgendo l'ex finalista Karolina Pliskova con un perentorio 6-1, 6-3. Questo successo le ha garantito l'accesso al terzo turno del torneo. In una dimostrazione di forza durata appena settanta minuti, Swiatek ha messo a segno ben sei break di servizio, evidenziando una netta superiorità e una ritrovata padronanza del suo gioco sull'erba.

Al termine dell'incontro, la campionessa ha commentato con la sua consueta lucidità: "Oggi mi è sembrata una giornata normale in ufficio."

Alexandra Eala: il prossimo ostacolo e una pagina di storia

Con la sua convincente vittoria su Pliskova, Iga Swiatek ha esteso la sua impressionante striscia di successi consecutivi a Wimbledon, portandola a nove match. Il prossimo appuntamento la vedrà opposta ad Alexandra Eala, una giovane tennista filippina che ha già scritto una significativa pagina di storia. Eala è infatti diventata la prima donna della sua nazione a raggiungere il terzo turno nel prestigioso torneo londinese, un traguardo ottenuto dopo aver sconfitto Maya Joint in tre set. Swiatek ha analizzato il gioco della sua prossima avversaria con attenzione: "Ha un gioco insidioso.

Posso immaginare che sull’erba sia ancora più insidioso a causa della superficie. Sicuramente usa i suoi punti di forza, i cambi di ritmo e tutto. Mi preparerò e sarò pronta. Sarà una bella sfida per me, perché non dà quel ritmo. Dovrò essere pronta a diversi tipi di colpi." La polacca e la filippina si sono già affrontate in passato, dividendo le vittorie, ma mai sull'erba, rendendo questo incontro particolarmente interessante e imprevedibile.