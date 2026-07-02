L'americana Amanda Anisimova ha conquistato l'accesso al terzo turno di Wimbledon, superando in una sfida intensa e drammatica la connazionale Sofia Kenin. L'incontro, disputato sul campo numero 2 del prestigioso torneo londinese, ha visto Anisimova, già finalista a Wimbledon in passato, protagonista di una straordinaria rimonta. Si è trovata infatti in una situazione estremamente complicata nel set decisivo, sotto per 3-1 contro una Kenin particolarmente determinata e desiderosa di ottenere un risultato di prestigio.

L'inizio della partita aveva visto Anisimova imporsi con autorità nel primo set, chiuso sul 6-2, grazie a una notevole solidità e precisione nei suoi colpi.

Tuttavia, la reazione di Kenin non si è fatta attendere: nel secondo parziale, ha mostrato grande determinazione, riuscendo a vincere per 6-4 e a prolungare la contesa al terzo e decisivo set. In questo frangente, Kenin ha subito preso il sopravvento, portandosi avanti per 3-1 e mettendo in seria difficoltà la sua avversaria, che ha palesato segni di frustrazione. Nonostante ciò, Anisimova ha dimostrato una notevole forza mentale, riuscendo a reagire proprio nel momento più critico, ritrovando la giusta concentrazione e determinazione sui punti cruciali.

La rimonta nel set decisivo

Nel terzo set, dopo aver subito un break che sembrava compromettere l'incontro, Anisimova ha saputo cambiare marcia in modo impressionante.

Con una serie di giocate decisive, è riuscita a recuperare lo svantaggio, portando il punteggio sul 3-3. La sua capacità di rimanere lucida anche nei momenti di maggiore pressione si è rivelata l'elemento chiave per la vittoria. La tennista statunitense ha infatti dominato la fase finale del parziale, aggiudicandosi cinque degli ultimi sei punti e imponendosi con autorità al tie-break per 7-6(3). Il punteggio finale di 6-2, 4-6, 7-6(3) le ha permesso di accedere al terzo turno di Wimbledon per la terza volta nelle sue cinque partecipazioni al torneo.

Al termine di questa battaglia sportiva, una visibilmente sollevata Anisimova ha commentato la sua prestazione e quella dell'avversaria: «Alcuni momenti sono stati davvero difficili e sono davvero felice di essere al terzo turno.

Sofia è un’avversaria molto dura e una vera combattente».

Prossima sfida e contesto

Grazie a questa importante vittoria, Anisimova si prepara ora ad affrontare la prossima sfida. Il suo cammino a Wimbledon proseguirà contro un'altra tennista statunitense, la testa di serie numero 26 Madison Keys, in un match che determinerà l'accesso agli ottavi di finale. La prestazione offerta contro Kenin ha evidenziato la capacità di Anisimova di reagire con efficacia alle difficoltà e di mantenere una concentrazione elevata nei momenti cruciali del match, qualità che si riveleranno certamente fondamentali anche nel prossimo impegnativo turno.

Nonostante la sconfitta, Sofia Kenin, attualmente al numero 105 del ranking mondiale, ha dimostrato di essere ancora una giocatrice estremamente competitiva.

La sua performance ha confermato che, pur avendo subito un calo rispetto agli anni d'oro in cui aveva trionfato agli Australian Open, possiede ancora le qualità per affrontare avversarie di alto livello. La sfida tra le due tenniste americane ha offerto al pubblico un grande spettacolo e momenti di intensa emozione, ribadendo il notevole valore tecnico e mentale di entrambe le protagoniste sul campo da tennis.