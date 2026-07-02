Lewis Hamilton ha espresso le sue preoccupazioni in vista del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, avvertendo che la Ferrari potrebbe affrontare una sfida impegnativa per la vittoria. Il pilota britannico, reduce dal suo primo successo con la scuderia di Maranello a Barcellona, ha sottolineato il gap in rettilineo della sua vettura e la notevole forza di Mercedes e Red Bull, indicando Max Verstappen come uno dei principali contendenti al titolo mondiale.

Hamilton ha descritto la Mercedes come una 'squadra fenomenale', evidenziando il loro 'livello incredibile' di performance e la 'sinergia' che li rende 'straordinari' quest'anno.

Ha ammesso che 'ci vorrà uno sforzo enorme' per colmare il divario con loro. Il pilota ha poi aggiunto che anche la Red Bull ha compiuto un 'grande passo avanti' nell'ultima gara, prevedendo che Max Verstappen sarà un 'grande contendente' grazie alla sua potenza, in grado di 'competere con Mercedes'.

La sfida del rettilineo per la Ferrari

Il pilota ha evidenziato la necessità per la Ferrari di ridurre il divario di velocità in rettilineo. 'Perdiamo circa quattro decimi sul dritto, ed è difficile recuperare quel tempo nelle curve', ha spiegato. Pur riconoscendo che la Ferrari è 'una gran macchina', ha insistito sulla necessità di 'continuare a lavorare per massimizzare' le prestazioni e 'ottenere i migliori risultati possibili' fino a quando il deficit non sarà colmato.

Hamilton ha espresso la sua preoccupazione che, su circuiti con lunghi rettilinei come Silverstone, questo divario 'potrebbe essere il doppio'.

Nonostante le difficoltà, Hamilton ha ribadito l'importanza di 'continuare a credere', 'restare calmi' e 'lavorare' come squadra. L'obiettivo è 'estrarre tutto il possibile da ogni weekend', cercando anche 'qualcosa in più' rispetto alle prestazioni attuali.

Silverstone: attese e classifica piloti

Hamilton, detentore del record di nove vittorie a Silverstone, si prepara a correre davanti a un pubblico di casa che si preannuncia numeroso. Attualmente, il britannico occupa il terzo posto nella classifica piloti, con un distacco di 46 punti dal leader Kimi Antonelli.

Ha ribadito la sua fiducia negli ingegneri di Maranello e nel supporto del pubblico britannico come elementi cruciali per aiutare la Ferrari a colmare il divario. Anche Lando Norris, campione in carica con la McLaren, ha manifestato il suo entusiasmo per la gara di casa, smentendo le voci su un possibile arrivo di Max Verstappen nel suo team e confermando la sua intenzione di rimanere a lungo con la squadra.