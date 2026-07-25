Lilli Tagger ha conquistato un posto nella finale del Livesport Prague Open, superando in una semifinale emozionante e combattutissima la beniamina di casa Barbora Krejcikova. La giovane austriaca, appena diciottenne, ha prevalso sulla due volte campionessa Slam con il punteggio di 6-7(5), 6-3, 7-6(4), al termine di una sfida durata ben due ore e 50 minuti, ricca di colpi di scena e momenti di alta tensione.

La Tagger, attualmente al numero 74 del ranking mondiale, ha dimostrato un carattere eccezionale e una determinazione incrollabile. È riuscita a ribaltare le sorti del match vincendo sei degli ultimi sette punti e imponendosi in un tie-break finale che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo scambio.

La tennista austriaca, allenata dalla campionessa del Roland Garros 2010 Francesca Schiavone, ha impressionato per la qualità superba del suo rovescio a una mano e per la sua capacità di mantenere la calma nei momenti più decisivi. Dopo aver ceduto il primo set al tie-break, Tagger ha reagito con energia travolgente, dominando la seconda frazione e forzando la partita al set decisivo. Grazie a questa performance, la Tagger sale di 22 posizioni nel WTA Live Rankings, raggiungendo un nuovo career-high al numero 52.

Una rimonta di carattere e tecnica

Nel set decisivo, Krejcikova ha cercato di sfruttare la sua vasta esperienza e il caloroso sostegno del pubblico di casa, ma Tagger ha saputo rispondere colpo su colpo, mostrando una maturità sorprendente per la sua età.

La tennista ceca, che arrivava a questa semifinale forte di una striscia di otto vittorie consecutive e del titolo conquistato ad Atene la settimana precedente, ha lottato con tenacia fino all’ultimo punto. Tuttavia, ha dovuto cedere sotto la costante pressione della giovane avversaria. Tagger ha sigillato il match con il suo dodicesimo ace, raggiungendo così la sua seconda finale in carriera nel circuito WTA e consolidando il suo percorso di crescita.

La partita è stata caratterizzata da momenti di grande equilibrio e da scambi prolungati. Krejcikova ha dimostrato la sua resilienza rimontando nel primo set e annullando diversi break point cruciali nel terzo. Ciononostante, la freschezza atletica e la determinazione inarrestabile di Tagger hanno fatto la differenza nei punti chiave, permettendole di ottenere la sua terza vittoria in carriera contro una giocatrice classificata tra le Top 50.

La finale contro Daria Snigur

In finale, Lilli Tagger affronterà l’ucraina Daria Snigur, ottava testa di serie del torneo. Snigur ha conquistato l'accesso alla sua prima finale WTA superando Tereza Valentova con il punteggio di 7-6(4), 6-3 nell’altra semifinale. L'ucraina ha dimostrato una notevole solidità mentale, salvando sette dei dieci break point concessi durante il suo incontro. La sfida tra Tagger e Snigur promette di essere un incontro avvincente, che assegnerà il prestigioso titolo del Livesport Prague Open e rappresenta una straordinaria opportunità per entrambe le giovani tenniste di conquistare il loro primo trofeo WTA.

Il torneo di Praga, che quest’anno ha visto la partecipazione di ben undici giocatrici ceche nel tabellone principale, non avrà dunque la finale tutta nazionale che il pubblico locale aveva ardentemente sperato.

Con questa brillante prestazione, Tagger ha interrotto la possibilità di vedere una settima campionessa ceca negli ultimi dodici anni, confermandosi come una delle giovani promesse più luminose e interessanti del circuito professionistico.