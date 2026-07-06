Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha lanciato un'iniziativa innovativa che consente a chiunque di ottenere una figurina personalizzata, richiamando le celebri collezioni dei calciatori. L'atteso evento sportivo, che animerà Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026, vedrà la partecipazione di oltre quattromila atleti provenienti da ventisei nazioni, uniti dallo spirito del Mediterraneo.

Per prendere parte a questa originale iniziativa e ricevere la propria figurina, è sufficiente inviare una fotografia, il proprio nome e cognome, il ruolo desiderato (indicando lo sport preferito tra quelli inclusi nel programma dei Giochi), e un riferimento a un'azienda o associazione di appartenenza.

Sarà inoltre possibile scegliere uno dei tre claim ufficiali dell'evento: l'inglese “Embrace the future”, l'italiano “Abbracciamo il futuro”, o il dialettale tarantino “Abbrazzam u’ futur”. L'indirizzo email dedicato per l'invio dei dati è figurina@ta2026.com. La figurina digitale verrà poi restituita rapidamente allo stesso indirizzo email, pronta per essere condivisa sui social media, stampata o conservata come un prezioso ricordo della manifestazione.

Un'iniziativa inclusiva per la comunità

Questo progetto va oltre il mondo degli atleti professionisti, estendendosi a società sportive, associazioni, locali, gruppi organizzati e famiglie. I volontari di Taranto 2026 si rendono disponibili per realizzare fotografie di gruppo, raccogliere i dati necessari e consegnare a ogni partecipante la propria figurina.

L'obiettivo è coinvolgere attivamente la più ampia fetta possibile della popolazione, trasformando ogni cittadino in un autentico ambasciatore dei Giochi, a prescindere dal suo coinvolgimento diretto nello sport agonistico.

Promozione internazionale e visibilità

La figurina personalizzata non sarà solo un gadget locale, ma uno strumento di promozione con risonanza internazionale. Verrà infatti presentata attraverso la NewsletTAR, il settimanale informativo distribuito ai giornalisti stranieri accreditati ai Giochi del Mediterraneo. Questa strategia mira a rafforzare l'immagine di Taranto e a intensificare il percorso di avvicinamento alla manifestazione, enfatizzando lo spirito di inclusione e partecipazione che ne è il fulcro.

Ogni figurina sarà impreziosita dal logo ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dalla bandiera italiana e dalla scritta personalizzata con il ruolo scelto, rendendola un simbolo distintivo.

I Giochi del Mediterraneo: un ponte tra culture

I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 si configurano come un appuntamento sportivo di portata globale, capace di riunire ventisei nazioni e tre continenti. L'evento persegue l'ambizioso obiettivo di unire culture, lingue e tradizioni diverse attraverso la potenza unificante dello sport. La solenne cerimonia inaugurale si terrà presso lo Stadio Erasmo Iacovone. Questa edizione segnerà la seconda volta che la Puglia ospita i Giochi, dopo l'esperienza di Bari nel 1997.

Il motto ufficiale dell'evento, “Embrace the Future”, incarna la visione di connettere i popoli e di promuovere attivamente la sostenibilità e l'innovazione nel ricco territorio pugliese, rendendo ogni partecipante parte di un futuro condiviso.