Le Isole Tremiti, arcipelago in provincia di Foggia, stanno affrontando da tre giorni consecutivi gravi disservizi nei collegamenti marittimi. Questa situazione critica sta creando notevoli difficoltà a residenti, lavoratori e turisti, proprio nel cuore della stagione estiva.

La sindaca Anna Lisa Lisci ha denunciato con fermezza la problematica, puntando il dito contro la nave Santa Lucia. L'unità, designata per il servizio di continuità territoriale a seguito dell'aggiudicazione di un bando ministeriale, continua a manifestare problemi tecnici che causano ritardi, cancellazioni e forti disagi, come evidenziato anche dal titolo originale dell'articolo: "Sindaca Tremiti, 'da tre giorni disservizi su collegamenti, danno anche a turismo'".

Problemi tecnici e impatto sull'economia locale

Nella mattinata del 5 luglio 2026, un episodio emblematico ha visto la nave Santa Lucia, partita da Termoli alle ore 9 con 450 turisti a bordo e attesa alle 10 alle Tremiti, costretta a rientrare nel porto di partenza. Un guasto tecnico a metà navigazione ha interrotto il viaggio, lasciando a terra centinaia di visitatori e compromettendo i loro programmi di viaggio.

La sindaca Lisci ha sottolineato come i ripetuti guasti dell’unità navale stiano seriamente compromettendo un servizio pubblico essenziale. Le ripercussioni economiche sono pesanti: l'immagine delle isole come destinazione turistica è danneggiata, le prenotazioni sono a rischio, le attività commerciali risultano penalizzate e il diritto alla mobilità dei residenti è fortemente limitato.

Questi disservizi producono effetti economici significativi, specialmente in un periodo dell’anno in cui l’afflusso di visitatori rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio.

L'appello della sindaca e il ruolo delle istituzioni

Di fronte a questa emergenza, la sindaca Lisci ha richiesto un’immediata assunzione di responsabilità da parte della compagnia di navigazione e delle istituzioni competenti. Ha chiesto il ripristino della piena regolarità del servizio e una verifica ministeriale sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.

«Le nostre comunità non possono essere lasciate in balia di continui problemi tecnici. Servono risposte concrete e tempestive», ha affermato la sindaca, evidenziando l'urgenza della situazione e la necessità di tutelare un territorio fortemente dipendente dal trasporto marittimo, come suggerito anche dal sottotitolo originale che parla di "Disservizi nei collegamenti marittimi con le Isole Tremiti causano disagi a residenti, lavoratori e turisti durante la stagione estiva".

L'importanza della continuità territoriale per le Tremiti

Il servizio di continuità territoriale per le Isole Tremiti è cruciale, poiché i collegamenti marittimi rappresentano l’unico mezzo di trasporto per residenti e turisti. La regolarità di questi collegamenti è indispensabile per garantire la mobilità della popolazione e sostenere l’economia locale, che dipende fortemente dal turismo stagionale. I disservizi attuali mettono a rischio non solo la fruibilità delle isole ma anche la loro stessa vitalità economica e sociale, compromettendo un servizio pubblico essenziale.