I XX Giochi del Mediterraneo si preparano a trasformare Taranto in un palcoscenico vibrante di sport, cultura e arte, dal 21 agosto al 3 settembre. L'evento, presentato dal direttore generale del Comitato organizzatore, Carlo Molfetta, si configura non solo come una competizione sportiva di rilievo internazionale, ma come una manifestazione diffusa volta a valorizzare la città pugliese attraverso un ricco programma di iniziative. Un ruolo centrale sarà svolto dai circa 3.000 volontari, definiti la "luce" della manifestazione, che opereranno in 40 diverse sedi di gara.

Durante la presentazione è stata svelata Ionios, la mascotte ufficiale dei Giochi: un delfino che sfoggia il logo della XX edizione e una torcia olimpica. Quattro repliche di Ionios animeranno le diverse sedi, diventando il volto dell’evento e un punto di riferimento per i giovani. I numeri della rassegna sono imponenti: 33 discipline sportive, 286 eventi di gara, 282 cerimonie di premiazione e l'assegnazione di circa 2.500 medaglie.

Un ricco calendario di eventi collaterali

Parallelamente alle intense competizioni sportive, il territorio tarantino ospiterà circa 60 iniziative collaterali. Dal 15 agosto al 3 settembre, la città sarà animata da concerti, mostre, spettacoli, eventi di moda e appuntamenti culturali.

L'obiettivo dichiarato è quello di combinare sport, arte e musica per offrire una narrazione diversa di Taranto, mettendo in risalto la sua bellezza e il suo patrimonio. Questa vasta offerta culturale mira a coinvolgere attivamente la comunità locale e i visitatori, rafforzando il legame tra l'evento e il tessuto urbano.

Misure per la vivibilità e la sicurezza urbana

Per assicurare il regolare svolgimento dei Giochi e la piena fruibilità degli spazi pubblici, la giunta comunale di Taranto ha approvato un atto di indirizzo strategico. Questo provvedimento mira a sospendere, limitare e gestire le attività di cantiere e le occupazioni di suolo pubblico che potrebbero interferire con la manifestazione.

Durante il periodo dei Giochi, tutte le Direzioni comunali monitoreranno attentamente le attività in corso e quelle programmate, valutandone l'impatto e disponendo, se necessario, sospensioni o rimodulazioni degli interventi. Saranno comunque garantiti gli interventi urgenti e indifferibili legati alla tutela della pubblica incolumità, alla sicurezza urbana, alla protezione civile, all’igiene e sanità pubblica, al ripristino dei servizi essenziali e all’eliminazione di situazioni di pericolo, così come gli interventi strategici con vincoli di rendicontazione.

Il vicesindaco Mattia Giorno ha sottolineato che tale iniziativa nasce dalla volontà di ridurre al minimo i disagi per i cittadini in un periodo di così grande importanza per Taranto.

«I Giochi del Mediterraneo rappresentano un’occasione straordinaria per la nostra città – ha affermato Giorno – il nostro obiettivo è renderla sempre più vivibile, ordinata e accogliente. Vogliamo rispondere concretamente alle esigenze dei tarantini e di chi visiterà Taranto attraverso una gestione attenta e responsabile delle attività, senza fermare la città ma coordinandola al meglio per vivere pienamente questo grande evento».