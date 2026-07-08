La USF Pro Championships Presented by Continental Tire ha svelato la nuova Tatuus APT-28, la monoposto di nuova generazione che sarà protagonista della categoria USF Pro 2000 a partire dal 2028. Erede della IP-22 (dal 2022 ha formato talenti come Louis Foster, Myles Rowe, Lochie Hughes e Max Garcia), la APT-28 inizierà i test in Italia entro la fine del 2026, per poi proseguire negli Stati Uniti. Le prime consegne ai team sono previste dal 1° settembre 2027, con una seconda tranche dal 15 ottobre 2027; gli ordini apriranno il 1° ottobre 2026.

Dal punto di vista tecnico, la monoposto vanta una monoscocca in fibra di carbonio di ultima generazione, conforme ai più recenti standard FIA di sicurezza, con maggiore resistenza agli impatti e pannelli anti-intrusione laterali integrati.

Il telaio, leggermente più grande, monterà pneumatici Continental su cerchi da 15 pollici.

Motore Honda Turbo e Costi di Gestione

Equipaggiata con un motore Honda K20 C1 turbo da 2,0 litri, sviluppato da Elite Engines Inc., la vettura eroga tra 320 e 360 CV. Il sistema Push-to-Pass garantirà un incremento di potenza compreso tra 45 e 85 CV, fornendo ai piloti uno strumento cruciale per il passaggio verso categorie superiori come Indy NXT e NTT IndyCar Series.

La Tatuus APT-28 sarà disponibile in configurazione completa a 206.900 dollari o senza ammortizzatori a 198.900 dollari, consentendo ai team di riutilizzare componentistica esistente e contenere i costi di gestione.

Le Dichiarazioni dei Vertici

Il debutto in pista è previsto durante l’USF Pro Fall Combine 2027 all’Indianapolis Motor Speedway. Dan Andersen, Ceo di Andersen Promotions, ha elogiato la APT-28 per i suoi elevati standard di sicurezza FIA, la potenza Honda turbo e il sistema Push-to-Pass, cruciali per la preparazione dei piloti. Ha anticipato test in Italia e una presentazione ufficiale durante le gare inaugurali. Giovanni Delfino, Ceo di Tatuus e del gruppo Korus, ha definito la USF Pro 2000 uno step fondamentale per la crescita dei piloti, con Tatuus che contribuisce a una piattaforma tecnica ideale. Gianfranco De Bellis, presidente di Tatuus e Korus Group, ha evidenziato la solida partnership Italia-USA dal 2017, per preparare i piloti ai massimi livelli globali.