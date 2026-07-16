I Detroit Tigers hanno ritrovato slancio e, dopo l’All-Star Game, si trovano a soli tre punti e mezzo dal terzo e ultimo posto per la Wild Card in American League. In questo contesto, il lanciatore Tarik Skubal, due volte vincitore del Cy Young, sembra destinato a restare in Michigan almeno fino all’inverno. Un dirigente del club ha rivelato che il prezzo richiesto dai Tigers per il loro asso è attualmente considerato “outrageous”, a sottolineare l’intenzione della franchigia di non cedere facilmente uno dei suoi elementi più preziosi.

Il prezzo elevato per Tarik Skubal

Skubal è riconosciuto come il miglior lanciatore della franchigia e il volto della squadra. Il dirigente ha chiarito che, pur consapevole di poterlo perdere in free agency, il presidente delle operazioni Scott Harris è determinato a ottenere “un’offerta che non può rifiutare” in caso di cessione. Questa richiesta, giudicata “outrageous” da un dirigente della National League, che ha aggiunto “nessuno pagherà”, mira a scoraggiare trattative pre-scadenza, consolidando la posizione dei Tigers nel mantenere il loro fuoriclasse.

San Diego Padres: tra acquisti e possibili cessioni

I San Diego Padres, al contrario, stanno attraversando una fase di incertezza e difficoltà.

Con un record di 29-37 da maggio, la squadra si trova in difficoltà nella NL West e rischia di restare fuori dalla corsa ai playoff. Di fronte a questa situazione, il general manager A.J. Preller ha adottato un approccio “open-minded”. Ha dichiarato che il club valuterà sia l’acquisto di nuovi giocatori sia la possibilità di “andare in un’altra direzione”, lasciando intendere la potenziale vendita di pezzi importanti. “All those things are on the table”, ha affermato Preller, indicando che ogni opzione è considerata per il futuro della franchigia.

Philadelphia Phillies: rinforzi mirati per i playoff

I Philadelphia Phillies, invece, si trovano in una posizione di forza nella NL East, a due partite dagli Atlanta Braves e in pieno possesso del secondo posto per la Wild Card.

Il presidente delle operazioni Dave Dombrowski punta a rafforzare la squadra con “un partente e non uno, ma due rilievi” entro il 3 agosto. La rotazione titolare – composta da Cristopher Sanchez, Zack Wheeler e Jesus Luzardo – è solida, ma manca profondità. Anche il bullpen necessita di braccia affidabili oltre a Jhoan Duran, Jonathan Bowlan e Orion Kerkering. Infine, il lineup potrebbe beneficiare di un esterno destro aggiuntivo.