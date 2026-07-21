Il Tour de France 2024 riprende oggi, martedì 16 luglio, dopo la seconda giornata di riposo, con la sedicesima tappa. Si tratta di una cronometro individuale di 26,1 chilometri che collegherà Évian‑les‑Bains a Thonon‑les‑Bains. Questa frazione è cruciale e si preannuncia selettiva grazie alla presenza di una salita di seconda categoria. La partenza del primo corridore è fissata per le ore 13, mentre l'arrivo dell'ultimo atleta è previsto intorno alle 17:50. La tappa sarà trasmessa in diretta e in chiaro sui canali Rai e Eurosport, con diverse opzioni di streaming disponibili.

Il Percorso Dettagliato della Tappa 16

La cronometro individuale della sedicesima tappa del Tour de France 2024 si estende per 26,1 chilometri, presentando un dislivello positivo di circa 500 metri. Il tracciato è reso impegnativo da una salita di seconda categoria, la Côte de Larringes, posizionata poco prima di metà percorso. Questa ascesa misura 9,7 chilometri con una pendenza media del 4,3%, rappresentando un punto chiave per la selezione. Dopo il Gran Premio della Montagna, i corridori affronteranno una discesa tecnica, seguita da un tratto finale pianeggiante che condurrà al traguardo di Thonon‑les‑Bains. La combinazione di questi elementi renderà la tappa una prova significativa per le ambizioni di classifica.

Orari e Copertura TV e Streaming

La partenza del primo corridore per la sedicesima tappa è programmata per le ore 13. L'arrivo dell'ultimo atleta a Thonon‑les‑Bains è atteso intorno alle ore 17:50. La tappa sarà visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e su Eurosport. Per lo streaming, le opzioni includono RaiPlay, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels, garantendo una copertura completa per tutti gli appassionati.