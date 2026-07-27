La 62ª edizione della Traversata dello Stretto si prepara a un nuovo capitolo, con ottanta nuotatori pronti a sfidare le acque il prossimo 2 agosto. La storica gara di nuoto di fondo prenderà il via alle ore 10:30 da Capo Peloro, Messina, per concludersi intorno alle 11:30 a Villa San Giovanni, Reggio Calabria. L'evento è stato presentato in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e sportive, tra cui la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, l’assessore Giuseppe Cotroneo, il presidente del Centro Nuoto Villa, Mimmo Pellegrino, e il suo vice, Bruno Pecora, oltre ai presidenti di Coni Calabria, Tino Scopelliti, e Fin, Alfredo Porcaro.

Una delle principali novità di quest'anno riguarda la location d'arrivo, che sarà la suggestiva Piazza delle Repubbliche Marinare. Questa scelta segna un ritorno a una zona moderna e ben curata, con lo storico faro di Villa San Giovanni a fare da sfondo, richiamando così il logo tradizionale della Traversata.

I Protagonisti e le Attese della Gara

Tra i nomi di spicco che si contenderanno la vittoria figurano Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso delle Fiamme Oro, considerati tra i favoriti. Non mancheranno le possibili sorprese, con atleti come Cristian Molonia dell’Unime, Simone Dutto dei Carabinieri e Alessandro Addis dell’Aurelia Nuoto pronti a mettersi in evidenza. Il parterre femminile vedrà la partecipazione di atlete di calibro internazionale, tra cui l'argento olimpico di Rio 2016 Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Emma Micheletti del Nuoto Venezia e Iris Menchini dei Carabinieri, promettendo una competizione di altissimo livello.

Criteri di Partecipazione e Livello Competitivo

L'organizzazione, curata dal Centro Nuoto Villa, ha definito la start list provvisoria degli ottanta atleti ammessi. Per la prima volta nella storia della manifestazione, il criterio di iscrizione si è basato su tempi ufficiali registrati nella stagione 2025/2026, un'innovazione che ha innalzato significativamente il livello della competizione. Gli agonisti hanno potuto iscriversi dimostrando di aver nuotato 1.500 metri in vasca corta in meno di 19 minuti, o in vasca lunga in meno di 19 minuti e 30 secondi. Per la categoria master, i tempi richiesti erano di 22 minuti in vasca corta o 22 minuti e 30 secondi in vasca lunga.

Assenze Illustri e Nuovi Talenti in Gara

La start list, seppur provvisoria e in attesa della graduatoria definitiva prevista per le prime settimane di luglio, presenta alcune assenze di rilievo. Non saranno ai nastri di partenza la vincitrice della 61ª edizione, Linda Caponi, impegnata il 4 agosto con gli Europei di Parigi, né il vincitore assoluto del 2025, Pasquale Giordano. Tuttavia, la lista include numerosi atleti di alto livello: oltre ai già citati Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso, rispettivamente secondo e terzo classificato nel 2025, spiccano i nomi di Rachele Bruni e Giulia Gabrielleschi delle Fiamme Oro, e Iris Menchini e Simone Dutto dei Carabinieri, affiancati da giovani emergenti e nuotatori di rilievo nazionale, garantendo uno spettacolo sportivo di grande interesse.