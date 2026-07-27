La 62ª edizione della Traversata dello Stretto vedrà la partecipazione di ottanta nuotatori il prossimo 2 agosto 2026. La storica competizione di nuoto di fondo prenderà il via alle 10:30 da Capo Peloro, a Messina, per concludersi intorno alle 11:30 a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. L'evento, una delle classiche più attese del panorama natatorio italiano, attira atleti da numerose società sportive nazionali.

Il programma dettagliato della manifestazione è stato illustrato in una conferenza stampa che ha visto la presenza di importanti figure istituzionali e sportive.

Tra i partecipanti, la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, l'assessore Giuseppe Cotroneo, il presidente del Centro Nuoto Villa, Mimmo Pellegrino, e il suo vice, Bruno Pecora, in rappresentanza del gruppo organizzativo. Erano presenti anche i presidenti del Coni Calabria, Tino Scopelliti, e della Fin Calabria, Alfredo Porcaro. Una novità significativa di quest'anno riguarda la location d'arrivo, che sarà Piazza delle Repubbliche Marinare. Questa scelta, oltre a valorizzare una zona moderna e ben curata, intende richiamare alla memoria le edizioni passate della grande classica che giungevano a Punta Pezzo, con il mitico faro di Villa a fare da sfondo, richiamando lo storico logo della Traversata.

Criteri di Ammissione e Novità Regolamentari

Un'importante innovazione di questa edizione è l'adozione, per la prima volta, di criteri di ammissione basati sui tempi ufficiali registrati nella stagione 2025/2026. Gli atleti agonisti hanno dovuto dimostrare un tempo di 19 minuti in vasca da 25 metri o 19 minuti e 30 secondi in vasca da 50 metri sulla distanza dei 1500 metri. Per la categoria master, i limiti erano di 22 minuti in vasca da 25 metri o 22 minuti e 30 secondi in vasca da 50 metri. Questa misura è stata introdotta per innalzare il livello sportivo della competizione, rendendola più avvincente e qualitativamente elevata.

Le iscrizioni, aperte il 1º marzo, sono state eccezionalmente prorogate fino al 7 giugno per permettere una migliore gestione degli impegni agonistici a livello nazionale.

La start list provvisoria degli ottanta atleti è soggetta a possibili sostituzioni, con la graduatoria definitiva attesa nelle prime settimane di luglio. Si segnala l'assenza della vincitrice del 2025, Linda Caponi, impegnata agli Europei di Parigi il 4 agosto nella 10 km, e del vincitore assoluto della scorsa edizione, Pasquale Giordano.

I Protagonisti: Atleti e Favoriti

La 62ª edizione vedrà in gara nomi di spicco. Tra i favoriti, spiccano Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso delle Fiamme Oro, entrambi già sul podio nella precedente edizione. Tra le possibili sorprese, si menzionano Cristian Molonia dell’Unime, Simone Dutto dei Carabinieri e Alessandro Addis dell’Aurelia Nuoto. Il settore femminile annovera la presenza dell'argento olimpico di Rio 2016, Rachele Bruni, e della sua compagna delle Fiamme Oro, Giulia Gabbrielleschi.

Potrebbero ambire alle prime posizioni anche Emma Micheletti della Nuoto Venezia e Iris Menchini dei Carabinieri.

L'organizzazione della Traversata dello Stretto è curata dal Centro Nuoto Villa, responsabile anche della definizione della start list e della gestione delle iscrizioni. La manifestazione continua a richiamare un vasto interesse da parte di appassionati e addetti ai lavori, confermandosi un appuntamento di rilievo nel calendario nazionale del nuoto di fondo.