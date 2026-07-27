I New York Yankees si trovano in una fase cruciale della stagione, con la scadenza del mercato alle porte e la necessità di valutare possibili scambi che potrebbero ridefinire il roster. L'attenzione è massima dopo l'infortunio dell'esterno All-Star Cody Bellinger, un problema muscolare che aumenta la pressione sulla dirigenza per trovare soluzioni rapide e incisive. Le voci di mercato coinvolgono diversi giocatori, tra cui il lanciatore Will Warren e l'interbase CJ Abrams.

Il lanciatore Will Warren, con una media ERA di 4.41 in 102 inning, figura tra i nomi più discussi per un possibile scambio.

L'interesse degli Yankees per CJ Abrams, interbase dei Nationals, è concreto; un suo eventuale arrivo potrebbe segnare la fine dell'era di Anthony Volpe come titolare nel ruolo. Al momento, i dettagli sulle contropartite offerte non sono noti, ma la possibilità di vedere Warren coinvolto resta forte.

Strategie per l'outfield e i giovani talenti

La dirigenza degli Yankees sta valutando diverse opzioni per rafforzare l'outfield. La squadra è cauta sull'acquisizione di Luis Robert Jr. dai Mets, a causa della sua estesa storia di infortuni. Altri nomi considerati sono Jo Adell degli Angels e George Springer dei Blue Jays. Sembra improbabile che trattative per questi giocatori possano coinvolgere i giovani prospetti Jasson Domínguez o Spencer Jones, specialmente dopo l'infortunio di Bellinger.

Un'altra ipotesi interessante è Spencer Steer dei Reds, un giocatore versatile capace di coprire più ruoli e con una solida media OPS, sotto controllo contrattuale fino al 2029.

Il caso CJ Abrams: un profilo ambito sul mercato

CJ Abrams rappresenta uno dei profili più ambiti in questa sessione di mercato. I Nationals, pur non avendolo messo ufficialmente sul mercato, si sono detti disposti ad ascoltare offerte, considerando la sua stagione di alto livello e la possibilità di ottenere un pacchetto di prospetti utile per il futuro della franchigia. Abrams, venticinquenne con due anni di controllo contrattuale residui, ha mostrato numeri offensivi di rilievo e potrebbe essere una soluzione sia per il presente che per il futuro degli Yankees.

Nonostante il suo valore, esistono domande sulla sua difesa a shortstop. I Nationals, con diversi prospetti interni di alto livello, potrebbero considerare di scambiarlo per migliorare il roster. Il prezzo richiesto da Washington è elevato, e altre squadre come Brewers, Red Sox, Rays e Dodgers stanno monitorando la situazione, sebbene per questi ultimi la necessità sia meno pressante.

Per il ruolo di catcher, gli Yankees sono stati accostati a Ryan Jeffers. Tuttavia, la situazione di Austin Wells, titolare con una media OPS bassa, sembra destinata a essere valutata solo in offseason. La dirigenza appare intenzionata a mantenere Wells almeno come riserva, rimandando decisioni definitive ai prossimi mesi.

In sintesi, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se gli Yankees opteranno per una rivoluzione del roster o per interventi più mirati, puntando su innesti di esperienza per affrontare la fase finale della stagione.