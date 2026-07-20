Un episodio inatteso ha caratterizzato la cerimonia di premiazione della finale dei Mondiali 2026, che ha visto la Spagna trionfare sull'Argentina. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è rimasto sul palco fino al momento culminante in cui il capitano spagnolo, Rodri, ha sollevato l'ambita Coppa del Mondo, suscitando sorpresa tra i presenti e i telespettatori.

La partita, disputata in una finale combattuta, si è conclusa con la vittoria della Nazionale iberica per 1‑0 ai supplementari, grazie a un decisivo gol di Ferran Torres. Durante la fase di consegna delle medaglie, Trump ha personalmente appeso le onorificenze al collo dei giocatori.

Successivamente, invece di lasciare il palco, ha scelto di rimanere accanto alla squadra mentre Rodri si preparava a sollevare il trofeo.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha tentato di intervenire per allontanare il presidente americano, ma Trump ha persistito per alcuni secondi. Si è posizionato strategicamente sul lato sinistro rispetto ai giocatori, offrendosi ai fotografi, prima di farsi finalmente da parte e lasciare la scena ai veri protagonisti della vittoria.

Questo non è stato il primo episodio di questo genere. Un evento quasi identico si era già verificato l'anno precedente, nel 2025. In quell'occasione, il Chelsea aveva vinto il Mondiale per Club, disputato anch'esso negli Stati Uniti, e al momento della celebrazione, Trump si era trovato nuovamente "in mezzo" alla festa, partecipando attivamente al momento dell'alzata della coppa insieme ai giocatori.

La cornice della finale mondiale

La storica finale dei Mondiali 2026 ha visto confrontarsi la Spagna e l'Argentina in un match ad alta tensione. La squadra iberica ha conquistato il titolo mondiale con una vittoria di misura, imponendosi per 1‑0 ai supplementari grazie alla rete decisiva di Ferran Torres, che ha siglato il gol che ha consegnato la coppa alla Spagna.

Un precedente nel Mondiale per Club

L'episodio che ha visto protagonista il presidente Trump sul palco della finale mondiale rievoca un precedente recente. Solo un anno prima, nel 2025, durante la cerimonia di premiazione del Mondiale per Club vinto dal Chelsea negli Stati Uniti, Trump si era già inserito nelle celebrazioni, condividendo il momento dell'alzata della coppa con i giocatori della squadra vincitrice.

La cerimonia di premiazione si è svolta a East Rutherford, nel New Jersey. In questa occasione, il presidente Trump ha presentato il trofeo della Coppa del Mondo alla Spagna. Egli ha descritto il torneo come "il più riuscito evento sportivo, forse nella storia del mondo". Alla cerimonia erano presenti anche altre figure istituzionali di rilievo: il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia Sheinbaum, i quali hanno partecipato alla consegna dei premi insieme a Trump e al presidente della Fifa Gianni Infantino.