Tyreek Hill, il wide receiver otto volte Pro Bowler, è ancora free agent a ridosso dei training camp NFL. Nonostante un palmarès impressionante che include otto convocazioni al Pro Bowl, cinque selezioni nella First-Team All-Pro, oltre 11.000 yard ricevute e 90 touchdown in carriera, Hill non ha ancora firmato con nessuna franchigia per la stagione 2026. La sua situazione è al centro dell'attenzione, con gli addetti ai lavori che si interrogano sulle possibili destinazioni per un giocatore capace di cambiare il volto di un attacco.

Tra le squadre più accreditate per assicurarsi le prestazioni di Hill figurano i Kansas City Chiefs, i Baltimore Ravens e i Washington Commanders.

I Chiefs rappresenterebbero un ritorno alle origini per il ricevitore, che ha trascorso le prime sei stagioni della sua carriera a Kansas City, vincendo anche un Super Bowl. La squadra, guidata da Patrick Mahomes, potrebbe beneficiare nuovamente della velocità e dell'esplosività di Hill, soprattutto considerando che l'attuale reparto ricevitori manca di un profilo d'élite. Tuttavia, persistono dubbi legati all'età del giocatore, 32 anni, e alle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio che ha concluso prematuramente la sua ultima stagione.

Possibili destinazioni: Ravens e Commanders

I Baltimore Ravens emergono come un'altra potenziale destinazione. La franchigia, con il quarterback Lamar Jackson, è alla ricerca di un ricevitore di alto livello che possa affiancare il promettente Zay Flowers e colmare il vuoto lasciato da Isaiah Likely, ora ai New York Giants.

L'arrivo di Hill potrebbe trasformare l'attacco dei Ravens in uno dei più completi della lega, specialmente sotto la guida del nuovo head coach Jesse Minter. La combinazione tra Jackson, Derrick Henry e Hill formerebbe un tridente offensivo di assoluto valore, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria.

Anche i Washington Commanders sono in cerca di un partner affidabile per Terry McLaurin. Dopo non aver raggiunto un accordo con Brandon Aiyuk e non aver rinnovato con Deebo Samuel Sr., la squadra necessita di un ricevitore esperto per supportare il giovane quarterback Jayden Daniels nella sua terza stagione NFL. L'eventuale ingaggio di Hill darebbe immediatamente una dimensione diversa all'attacco dei Commanders, creando una delle coppie di ricevitori più temibili della lega e offrendo a Daniels un'arma affidabile mentre Washington punta a tornare competitiva nel 2026.

Il mercato dei free agent NFL

Oltre a Tyreek Hill, il mercato dei free agent NFL vede ancora disponibili altri nomi di rilievo come Stefon Diggs, Deebo Samuel, Joey Bosa e Taylor Decker. Nonostante alcuni di questi giocatori abbiano avuto problemi di infortuni o questioni extracampo, il loro potenziale impatto resta elevato. Le squadre che sapranno cogliere l'opportunità potrebbero aggiungere elementi decisivi in vista della stagione 2026, specialmente in ruoli chiave come quello di wide receiver o pass rusher.

La situazione di Hill rimane la più seguita: la sua scelta potrebbe influenzare gli equilibri della prossima stagione NFL, sia per il valore tecnico sia per l'esperienza che porterebbe nello spogliatoio della sua futura squadra.