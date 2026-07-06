La prima settimana di free agency NBA ha innescato profondi cambiamenti nella gerarchia delle squadre, rivoluzionando le Power Rankings. Movimenti significativi hanno interessato sia le pretendenti al titolo sia le formazioni in ricostruzione. Scambi e firme audaci hanno ridisegnato la classifica, con i Philadelphia 76ers e i Miami Heat tra le sorprese più evidenti, mentre alcune franchigie hanno compiuto passi avanti decisi e altre si trovano a ripensare le proprie strategie.

Le vette della classifica e le squadre in ascesa

Al vertice, gli Oklahoma City Thunder si confermano in prima posizione grazie a mosse solide (selezione di Aday Mara, conferma di Isaiah Hartenstein).

I San Antonio Spurs salgono al secondo posto con l'ingaggio di Tobias Harris e la conferma di Julian Champagnie, rafforzando il reparto ali. I New York Knicks, pur avendo perso Mitchell Robinson, restano tra le prime tre grazie alla selezione di Jayden Quintance.

Tra le squadre in forte crescita spiccano i Boston Celtics, che hanno scambiato Jaylen Brown per Paul George e scelte, prolungato Neemias Queta e ingaggiato Mitchell Robinson. L'impatto è stato definito "controverso, ma nel complesso positivo". Impressionante il balzo dei Philadelphia 76ers, che guadagnano undici posizioni dopo aver acquisito Jaylen Brown e firmato Anfernee Simons e Dean Wade.

Mosse audaci e percorsi di ricostruzione

La free agency ha visto franchigie optare per scelte rischiose o percorsi di ricostruzione.

I Los Angeles Lakers, ad esempio, hanno scambiato quattro prime scelte per Walker Kessler e confermato Austin Reaves, ma hanno perso LeBron James. I Toronto Raptors hanno puntato su Kawhi Leonard. I Detroit Pistons hanno ingaggiato John Collins e acquisito Isaiah Joe, perdendo però Tobias Harris, una mossa giudicata discutibile.

Nelle retrovie, i Sacramento Kings restano ultimi dopo la selezione di Darius Acuff Jr., mentre i Milwaukee Bucks hanno compiuto mosse giudicate discutibili, scambiando Giannis Antetokounmpo e selezionando Brayden Burries. I Brooklyn Nets e i Chicago Bulls sono impegnati in una profonda ricostruzione, focalizzandosi su giovani e nuovi innesti.

Il contesto del mercato e le prospettive future

Questa sessione di mercato si è rivelata tra le più movimentate degli ultimi anni, caratterizzata da scambi di stelle come Giannis Antetokounmpo, LaMelo Ball, Jaylen Brown e Kawhi Leonard. I Los Angeles Lakers hanno investito su Austin Reaves e Walker Kessler, mentre i Washington Wizards hanno puntato su Trae Young. In attesa della prossima destinazione di LeBron James, la NBA si prepara a una stagione ricca di incertezze e nuove sfide, con molte squadre che hanno radicalmente cambiato volto nel tentativo di avvicinarsi al titolo.