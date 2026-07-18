La U.S. Classic 2026 ha luogo oggi, 18 luglio, presso la PeoplesBank Arena di Hartford, Connecticut. Questo atteso evento di ginnastica artistica vede la partecipazione delle migliori atlete nazionali, suddivise in due sessioni: la Junior Women alle 14:00 ora locale e la Senior Women alle 19:00.

La manifestazione offre una panoramica completa su giovani promesse e veterane, con aggiornamenti in tempo reale su punteggi, classifiche e momenti salienti. Una leaderboard costantemente aggiornata copre All-Around e singole specialità. Particolare attenzione è dedicata alle rotazioni delle Junior, e una sezione riassume i risultati delle Hopes Championships, evidenziando il ricco movimento giovanile.

Protagoniste e copertura mediatica

La U.S. Classic è un'importante vetrina per le ginnaste che puntano a consolidare la propria posizione in vista dei prossimi impegni internazionali. Tra le atlete più attese, spicca Jade Carey, medaglia d’oro olimpica, che guida il gruppo delle Senior. La copertura dell’evento è garantita da una trasmissione capillare su piattaforme quali NBC, Peacock e NBCSN, permettendo di seguire la competizione in diretta.

La sessione Junior offre l’occasione di osservare il talento emergente, con rotazioni che evidenziano preparazione tecnica e determinazione. Aggiornamenti live e classifiche in tempo reale mantengono alta l’attenzione e valorizzano ogni esercizio.

Rilevanza nel panorama ginnico

La U.S. Classic è uno snodo fondamentale nel calendario della ginnastica artistica americana, banco di prova cruciale per atlete di ogni età e livello in vista delle selezioni internazionali. La presenza di campionesse affermate e giovani promesse la rende un punto di riferimento. L'ampia copertura televisiva e digitale dell’edizione 2026, che permette di seguire ogni fase, sottolinea la sua importanza crescente negli Stati Uniti e il ruolo centrale nella promozione dello sport.