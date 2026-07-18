Il 18 luglio 1976, le Olimpiadi di Montréal furono teatro di un evento epocale che avrebbe ridefinito i confini della ginnastica artistica. In quel giorno storico, che oggi celebra il suo cinquantesimo anniversario, una giovanissima atleta rumena, Nadia Comăneci, all'età di soli quattordici anni, realizzò un'impresa straordinaria e senza precedenti: ottenne il primo “10 perfetto” mai assegnato nella storia delle competizioni olimpiche. Questo traguardo, raggiunto con una performance impeccabile durante la finale a squadre alle parallele asimmetriche, segnò un momento indelebile per lo sport mondiale e per la ginnastica in particolare, proiettando la giovane Comăneci nell'Olimpo delle leggende sportive.

L'impatto di un punteggio rivoluzionario

L'eccezionalità di tale performance fu tale che il sistema elettronico di punteggio, all'epoca non essendo stato predisposto per visualizzare un valore di "10,00", mostrò inizialmente un errato "1,00". Questa anomalia generò una comprensibile e diffusa confusione tra pubblico, giudici e atleti, persino nella stessa Comăneci, che inizialmente non comprese l'entità del suo risultato. Solo dopo alcuni istanti, quando fu chiarito che si trattava di un punteggio perfetto, l'incredulità lasciò spazio all'esultanza. Un inatteso errore tecnico che, paradossalmente, sottolineò la natura rivoluzionaria e senza precedenti dell'evento, destinato a cambiare per sempre la percezione della ginnastica artistica e a ispirare generazioni di atleti a perseguire la perfezione.

Un trionfo olimpico senza precedenti

Il successo di Comăneci non si limitò a quel singolo, iconico esercizio. Nel corso dei Giochi di Montréal, la ginnasta rumena totalizzò ben sette “10 perfetti”, dimostrando una superiorità tecnica e artistica quasi ineguagliabile per l'epoca. Le sue prestazioni eccezionali le valsero un bottino impressionante di cinque medaglie olimpiche: tre d’oro (conquistate nell'all-around, alle parallele asimmetriche e alla trave, specialità in cui eccelleva), una d’argento (nella prestigiosa competizione a squadre) e una di bronzo (al corpo libero). Questi successi consolidarono la sua leggenda, iscrivendo il suo nome tra le più grandi icone dello sport mondiale e lasciando un'eredità duratura nella storia delle Olimpiadi.