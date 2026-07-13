Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, ha commentato la complessa impresa che attende il suo allievo, campione in carica a Wimbledon. La sua affermazione, «riconfermarsi è più difficile», sintetizza il peso della pressione e le aspettative che accompagnano chi difende un titolo così prestigioso nel tennis mondiale.

Nel corso dell’intervista, Vagnozzi ha evidenziato come il ritorno in campo, dopo la vittoria dell’anno precedente, generi una tensione aggiuntiva, diversa da quella vissuta in una prima affermazione. Il coach ha spiegato che il contesto mentale e l’intensa attenzione mediatica trasformano la difesa del titolo in una sfida inedita e particolarmente impegnativa per un atleta di alto livello.

La sfida del campione uscente a Wimbledon

Il commento è arrivato nel pieno del torneo di Wimbledon, dove Sinner ha affrontato il percorso da campione uscente con la consapevolezza di dover confermare il successo dell’anno precedente. Vagnozzi ha voluto mettere in luce come, al di là della preparazione tecnica, il carico psicologico sia un elemento cruciale e un fattore determinante in queste circostanze di grande visibilità.

Il contributo strategico di Vagnozzi nel team Sinner

Dal 2022, Simone Vagnozzi ha introdotto una nuova filosofia nel team di Jannik Sinner, basata sull’analisi dei dati e su un approccio più moderno al gioco. Questo ha segnato una svolta significativa. Subentrato a Riccardo Piatti, Vagnozzi ha contribuito a trasformare il servizio e il ritorno in armi decisive per il tennista italiano, dimostrandosi particolarmente efficace sull’erba di Wimbledon.

Questa evoluzione strategica ha permesso a Sinner di esprimersi al meglio nel prestigioso torneo londinese. Tuttavia, come lo stesso Vagnozzi ha sottolineato, mantenere un livello di eccellenza così elevato e costante rappresenta una sfida ancora più ardua e continua, richiedendo dedizione e resilienza costanti.