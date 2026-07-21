Il commissario tecnico Julio Velasco ha lanciato un messaggio inequivocabile alla squadra femminile italiana di pallavolo, in vista delle imminenti Finals della Volleyball Nations League. Con un monito chiaro e deciso, Velasco ha esortato le sue atlete a concentrarsi esclusivamente sulla sfida presente, lasciandosi alle spalle ogni ricordo dei successi passati. “Quello che è accaduto nel passato appartiene al passato”, ha ribadito il ct, sottolineando l’importanza di un approccio mentale rinnovato. “Ho ripetuto alle ragazze che devono scendere in campo pensando di aver perso nelle scorse competizioni, dimenticando le statistiche, i trionfi”.

Questo invito a una totale immersione nel qui e ora mira a forgiare una mentalità vincente, libera dal peso delle aspettative e dalla compiacenza.

L'Italia femminile si prepara ad affrontare l'Olanda nei quarti di finale, in una partita che si preannuncia particolarmente impegnativa. L'incontro, che si terrà a Macao, arriva dopo un periodo di dieci giorni senza gare ufficiali, un fattore che potrebbe influenzare il ritmo di gioco. Nonostante ciò, il commissario tecnico si mostra fiducioso: la squadra “sta bene, le ragazze stanno lavorando bene” e sono “pronte” ad affrontare questa cruciale fase del torneo. La determinazione è palpabile all'interno del gruppo, consapevole dell'importanza di ogni singolo punto in queste fasi eliminatorie.

La capitana Anna Danesi ha espresso la sua attesa per la sfida, riflettendo lo spirito combattivo del team. “Mi aspetto una bella partita”, ha dichiarato Danesi, evidenziando l'atmosfera di alta tensione e competizione. “Siamo alle Finals e vedo belle cariche le nostre avversarie così come siamo cariche noi”. Le parole della capitana confermano la consapevolezza della forza dell'avversario, ma anche la ferma volontà delle azzurre di scendere in campo con la massima energia e concentrazione, pronte a dare il massimo per proseguire il loro cammino nella competizione internazionale.

La sfida dei quarti di finale a Macao

Le azzurre, detentrici del titolo della Volleyball Nations League, si apprestano ad aprire il programma dei quarti di finale con un incontro di grande rilevanza.

La partita contro l'Olanda è fissata per mercoledì 22 luglio, con fischio d'inizio alle ore 10 italiane, e si svolgerà nell'imponente cornice del Macao East Asian Games Dome. Questo appuntamento rappresenta il primo passo di una fase decisiva, dove ogni errore può costare caro. La posta in gioco è alta: un successo garantirebbe l'accesso alle semifinali, mantenendo vivo il sogno di riconfermare il titolo.

In caso di vittoria contro l'Olanda, l'Italia si troverebbe di fronte alla vincente dell'altro quarto di finale, che vedrà contrapporsi due potenze della pallavolo mondiale: il Brasile e il Giappone. Questa seconda sfida è in programma lo stesso giorno, mercoledì 22 luglio, alle ore 13:30 italiane, sempre nella stessa prestigiosa sede di Macao.

Il percorso verso la finale si preannuncia quindi arduo e ricco di insidie, richiedendo alle azzurre una performance costante e di altissimo livello.

Il percorso dell'Italia nelle Finals

L'Italia si presenta a queste Finals come testa di serie numero due del tabellone, una posizione che riflette l'ottimo rendimento mostrato durante la fase preliminare del torneo. Le azzurre hanno già dimostrato la loro superiorità contro l'Olanda nella prima settimana di gare, disputata a Brasilia, imponendosi con un netto 3-0. Questo precedente, sebbene non debba generare eccessiva fiducia secondo il monito di Velasco, testimonia la capacità della squadra di dominare l'avversario quando in piena forma. Le Finals della Volleyball Nations League si terranno a Macao dal 22 al 26 luglio, promettendo giorni di grande pallavolo internazionale.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento della competizione su DAZN e VBTV, garantendo una copertura completa di questo evento sportivo di prim'ordine.