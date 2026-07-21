Nuova sessione di controlli antidoping fuori gara al Tour de France. Al termine della giornata di riposo, gli ispettori dell'International Testing Agency (Ita) hanno fatto visita a diverse squadre per sottoporre gli atleti ai test.

Controlli in serata

Secondo quanto riferito dai team, tra le formazioni coinvolte ci sono la Red Bull-Bora-Hansgrohe di Remco Evenepoel, la Decathlon CMA CGM di Paul Seixas e la Groupama-FDJ.

A differenza dei controlli effettuati nel cuore della notte su Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, definiti "disumani" da numerosi corridori, quelli di lunedì si sono svolti in orari più consueti, in serata, anche se alcuni atleti erano già andati a dormire.

Le squadre coinvolte

"Anche noi abbiamo ricevuto una visita ieri sera, alcuni corridori stavano già dormendo", ha dichiarato il manager della Red Bull-Bora-Hansgrohe, Ralph Denk, alla Zdf.

Gli otto corridori della formazione tedesca, tra cui Remco Evenepoel, secondo nella classifica generale, sono stati sottoposti ai controlli intorno alle 22, come confermato da un portavoce della squadra.

La Decathlon CMA CGM di Paul Seixas ha invece ricevuto gli ispettori dell'International Testing Agency "all'inizio della serata". Tra le altre squadre sottoposte ai controlli figurano anche Groupama-FDJ, Picnic, Jayco-AlUla e Bahrain.