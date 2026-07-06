La Royal Belgian Football Association (RBFA) ha espresso forte disappunto e sollevato **perplessità significative** riguardo alla gestione da parte della Fifa della revoca della sospensione automatica imposta al giocatore **Folarin Balogun**. Dopo aver appreso la notizia tramite i canali mediatici, la federazione belga ha prontamente inviato una richiesta formale all'organismo internazionale, domandando una copia ufficiale della decisione, una spiegazione dettagliata della procedura adottata e urgenti chiarimenti sul proprio inquadramento normativo.

La risposta della Fifa è stata giudicata insufficiente e procedurale: la richiesta della RBFA è stata unilateralmente interpretata come un **ricorso**, con la conseguente nomina di un giudice e la concessione di poche ore alla federazione per completare la documentazione, il tutto senza fornire alcuna informazione sostanziale o motivazione chiara alla base della decisione originale.

Il nodo del ricorso e la contestata mancanza di motivazione

La RBFA ha fermamente sottolineato che i regolamenti interni della Fifa stabiliscono in modo inequivocabile che un **ricorso** può essere considerato ammissibile solo a condizione che la decisione motivata sia stata preventivamente notificata al ricorrente.

La federazione belga denuncia con forza che, nonostante le sue legittime e reiterate richieste di spiegazioni, la Fifa ha arbitrariamente trasformato la questione in un ricorso, agendo in modo da assicurarsi che tale ricorso venisse dichiarato **inammissibile**, e rifiutando nel contempo di rispondere alle fondamentali richieste di informazioni. Questa procedura, secondo la RBFA, rappresenta una chiara violazione delle stesse norme interne della Fifa, le quali prevedono l'obbligo di una notifica motivata prima che qualsiasi ricorso possa essere validamente presentato.

Le immediate conseguenze e le prospettive future

Ad oggi, la Royal Belgian Football Association non ha ancora ricevuto alcuna decisione formale o spiegazione esaustiva da parte della Fifa in merito al controverso caso di **Folarin Balogun**.

In assenza di tali indispensabili chiarimenti, la federazione si vede costretta a contestare formalmente il diritto del giocatore a prendere parte alla prossima partita, un incontro cruciale degli ottavi di finale previsto per la giornata odierna. La situazione genera una profonda e crescente preoccupazione all'interno della **RBFA**, che ha ribadito il proprio impegno a proseguire il lavoro "per le prossime ore, giorni e mesi per difendere i principi fondamentali dell’etica, della concorrenza leale e degli interessi del calcio nel suo insieme". L'obiettivo è garantire la trasparenza e il rispetto delle procedure in ogni ambito sportivo.