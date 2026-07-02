La giornata italiana a Wimbledon si apre con un esito agrodolce per i colori azzurri. Nel tabellone femminile, la giovane Tyra Caterina Grant, diciottenne e reduce dalla sua prima storica vittoria in uno Slam, è stata eliminata al secondo turno. Sul fronte maschile, invece, il confronto tra Lorenzo Sonego e il canadese Gabriel Diallo è ancora in corso e si mantiene in perfetto equilibrio, con un set pari.

L'eliminazione di Tyra Grant

La promettente Tyra Grant ha dovuto arrendersi alla solida prestazione della ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero ventuno del torneo.

L'incontro si è concluso in due set, con il punteggio di 7‑5, 6‑3 a favore della Bouzkova. Dopo aver brillato al suo debutto assoluto in un Major, la diciottenne italiana non è riuscita a trovare la chiave per superare l'ostacolo rappresentato dalla tennista ceca, che ha dimostrato grande determinazione e consistenza. Il primo parziale si è chiuso sul 7‑5, mentre il secondo ha visto la Bouzkova imporsi con un 6‑3, sigillando così la sua vittoria.

Grant, che aveva guadagnato l'accesso al tabellone principale di Wimbledon attraverso le qualificazioni con un ranking WTA di 172, ha affrontato Bouzkova sul campo numero sedici. La tennista ceca, numero ventuno del seeding, vanta una notevole esperienza sull'erba londinese, essendo questa la sua nona partecipazione.

Bouzkova aveva già raggiunto i quarti di finale nel 2022 e gli ottavi nel 2023, confermando la sua familiarità con i campi di Wimbledon.

Sonego e Diallo: una sfida in equilibrio

Sul campo maschile, la sfida tra l'italiano Lorenzo Sonego e il canadese Gabriel Diallo si sta rivelando avvincente e combattuta. Attualmente, i due tennisti si trovano in una situazione di perfetta parità, con un set per parte. Il primo parziale è stato conquistato da Sonego con il punteggio di 7‑6, dimostrando la sua tenacia nei momenti cruciali. Tuttavia, Diallo ha saputo reagire prontamente, aggiudicandosi il secondo set per 6‑4 e ristabilendo l'equilibrio nell'incontro.

Il match tra Sonego, che occupa la sessantanovesima posizione nel ranking ATP, e Diallo si sta svolgendo sul campo numero quattordici.

I due atleti si erano già incontrati in passato, con Sonego che aveva prevalso nell'unico precedente disputato ad Auckland nel 2025, un dettaglio che aggiunge un ulteriore strato di interesse a questa contesa.

Gli altri azzurri in campo

Il programma della giornata prevede ancora l'ingresso in campo di altri tennisti italiani, pronti a contendersi un posto nel prossimo turno. Tra gli incontri più attesi figurano le sfide di Cobolli contro Duckworth, Berrettini contro Fils e Paolini contro Golubic, che promettono ulteriori emozioni per gli appassionati di tennis italiani a Wimbledon.