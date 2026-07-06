Lunedì 6 luglio, Wimbledon entra nella sua ottava giornata, un appuntamento cruciale che vedrà due tennisti italiani protagonisti negli ottavi di finale del prestigioso torneo sull'erba londinese. L'attenzione è tutta su Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, pronti a scendere in campo per conquistare un posto tra i migliori otto.

Jasmine Paolini, testa di serie numero 13 e già finalista due anni fa, aprirà il programma sul Campo Centrale. Alle ore 14:30, l'azzurra affronterà la filippina Alexandra Eala. Questa sfida si preannuncia interessante, con Paolini chiamata a confermare il suo valore contro un'avversaria emergente e in forte crescita.

Nel tabellone maschile, sarà Flavio Cobolli il primo italiano a scendere in campo. Il tennista romano, reduce da una combattuta vittoria in cinque set contro Khachanov, affronterà l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 5. L'incontro si disputerà sul Campo 1 a partire dalle ore 14:00. Sarà il terzo confronto a livello ATP tra i due, con l'australiano in vantaggio per 2-0 nei precedenti, tutti disputati nel 2024.

Il programma completo degli incontri a Wimbledon

Oltre ai match degli azzurri, la giornata di Wimbledon offre un calendario ricco di sfide di alto livello. Sul Campo Centrale, dopo Paolini-Eala, si susseguiranno Dimitrov-Fery e Lehecka-Zverev. Sul Campo 1, a seguire Cobolli-De Minaur, si disputeranno Keys-Noskova e Fritz-Bublik.

Il Campo 2, a partire dalle ore 12:00, ospiterà Krueger-Kostyuk e Bouzkova-Mertens. Una programmazione intensa che promette grande spettacolo tennistico.

Dove seguire Wimbledon 2026 in diretta

Tutte le partite del prestigioso torneo di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Gli incontri possono essere seguiti anche in streaming tramite l'app Sky Go e su NOW. Per i clienti Sky, sono disponibili servizi aggiuntivi come Sky Sport Plus e Extra Match, che offrono accesso a canali specifici e immagini in diretta dai campi, oltre alla consultazione in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Sarà così possibile vivere ogni emozione del torneo.