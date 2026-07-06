L'appuntamento è fissato per oggi, lunedì 6 luglio, quando la tennista italiana Jasmine Paolini tornerà in campo sui prestigiosi prati di Wimbledon. L'azzurra sarà impegnata negli ottavi di finale del torneo, affrontando la tennista filippina Alexandra Eala. La posta in gioco è alta: un posto tra le migliori otto, ovvero l'accesso ai quarti di finale della competizione, un traguardo significativo in uno dei quattro tornei del Grande Slam.

Orario, Campo di Gioco e Precedenti

Il confronto tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala si svolgerà sul leggendario Campo Centrale di Wimbledon.

L'inizio del match è previsto intorno alle ore 14:30. Questa partita aprirà la sessione femminile sul Centrale, subito dopo la conclusione dell'incontro maschile tra Cobolli e De Minaur, il cui inizio è fissato per le 14:00.

Per quanto riguarda i precedenti diretti, le due giocatrici si sono affrontate una sola volta in carriera. L'unico precedente risale allo scorso febbraio, durante il torneo di Dubai. In quell'occasione, fu la tennista filippina Alexandra Eala a imporsi con il punteggio di 6-1, 7-6. Questo risultato offre un interessante spunto per la sfida odierna, con la Paolini che cercherà sicuramente la rivincita in un contesto così importante come Wimbledon.

Dove Seguire la Partita in TV e Streaming

Gli appassionati di tennis potranno seguire la sfida tra Paolini ed Eala in diretta televisiva e in esclusiva sui canali dedicati di Sky Sport. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile attraverso l'applicazione SkyGo, accessibile su smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, e sulla piattaforma NOW, che offre un'ampia copertura degli eventi sportivi. Inoltre, gli abbonati a Sky Sport Plus avranno la possibilità di godere di una copertura ancora più estesa, potendo seguire contemporaneamente diversi incontri del torneo, assicurando di non perdere nessun momento saliente di questa giornata di tennis a Wimbledon.