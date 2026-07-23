La WNBA osserva la sua tradizionale pausa All-Star. Oggi, giovedì 23 luglio, il calendario è privo di partite, dopo l'intensa giornata di ieri che ha visto disputarsi ben sei incontri. Questo periodo offre alle giocatrici e agli staff delle squadre un'opportunità di riposo e preparazione per gli eventi che animeranno Chicago nel fine settimana.

Il campionato riprenderà ufficialmente martedì 28 luglio, una volta concluse le sfide tra le stelle della lega nell'All-Star Game e nelle competizioni collaterali. Questa interruzione giunge a metà stagione, un momento cruciale per le formazioni che mirano a conquistare un posto nei playoff o a rafforzare la propria posizione in classifica.

Weekend All-Star a Chicago: Programma e Protagonisti

Il Weekend delle Stelle della WNBA si tiene a Chicago, proponendo un ricco programma di appuntamenti. Venerdì 24 luglio, alle 20:00 (ora italiana), sono in programma la WNBA State Farm 3-point Shooting Contest e la Kia Shooting Stars, entrambe trasmesse su ESPN. Il culmine sarà sabato 25 luglio, alle 20:30, quando l'United Center ospiterà il 2026 WNBA All-Star Game, con diretta su ABC.

Tra le figure di spicco dell'evento spiccano Paige Bueckers e Jessica Shepard, che scenderanno in campo come titolari nelle rispettive squadre All-Star, mentre Azzi Fudd si cimenterà nella gara del tiro da tre punti. Alcune atlete approfitteranno di questa pausa per dedicarsi a momenti di relax con amici e familiari, mentre altre saranno pienamente coinvolte nelle attività ufficiali dell'All-Star Weekend.

Dettagli sull'All-Star Game: Squadre, Coach e Copertura TV

L'edizione di quest'anno dell'All-Star Game assume un significato speciale, celebrando il trentesimo anniversario della WNBA. Due leggende della Hall of Fame, Cynthia Cooper e Teresa Witherspoon, ricoprono il ruolo di general manager onorari, avendo selezionato le squadre da un pool di ventidue All-Star. Il roster del Team Cooper include Breanna Stewart, Kelsey Mitchell, Gabby Williams e Kahleah Copper. Sul fronte opposto, il Team Weatherspoon vanta stelle del calibro di A’ja Wilson, Caitlin Clark, Aliyah Boston e Olivia Miles. A guidare il Team Coop sarà Becky Hammon, allenatrice delle Las Vegas Aces, mentre Cheryl Reeve dei Minnesota Lynx siederà sulla panchina del Team Spoon.

La copertura televisiva dell'evento sarà ampia e dettagliata. La partita principale, il 2026 WNBA All-Star Game, sarà trasmessa in diretta su ABC, mentre le altre competizioni saranno visibili su ESPN. Inoltre, la piattaforma Peacock garantirà la trasmissione di una selezione di partite della stagione regolare e dei playoff. Un team di professionisti del settore curerà la telecronaca e l'analisi: Sue Bird e Cheryl Miller come analiste in studio, Maria Taylor e LaChina Robinson come conduttrici. La squadra dei commentatori di gioco include LaChina Robinson e Sarah Kustok, affiancate dalle voci di Zora Stephenson, Noah Eagle e Michael Grady. I reporter a bordo campo saranno Ashley ShahAhmadi, Jordan Cornette e Caroline Pineda.