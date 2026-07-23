Il direttore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Paolo Maldini, ha ufficialmente confermato a Milano l'avvio di contatti significativi con due dei tecnici più stimati a livello globale: Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. La dichiarazione, rilasciata al termine dell’assemblea di Lega Serie A, ha acceso i riflettori sulla ricerca del prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. Maldini ha sottolineato la volontà della Federazione di puntare ai vertici, affermando: “Non possiamo dare notizie specifiche, ma posso confermare che abbiamo parlato anche con Ancelotti.

Era doveroso partire dai migliori al mondo e verificare la loro disponibilità generale per un incarico così prestigioso”. Questa strategia evidenzia l'ambizione della FIGC di affidare la guida tecnica della Nazionale a una figura di altissimo profilo, capace di imprimere una svolta e garantire un futuro di successo al calcio italiano.

La strategia federale e le tempistiche

In merito alle tempistiche per la nomina del nuovo CT, il dirigente federale ha offerto un quadro chiaro, bilanciando l'urgenza con la necessità di una scelta ponderata. “L’ideale sarebbe nominare il commissario tecnico entro questa settimana”, ha spiegato Maldini, “ma è ancora più importante attendere la persona che realmente desideriamo per questo ruolo cruciale.

C’è una certa fretta, ma al contempo, dentro di noi, non è così pressante da compromettere la qualità della decisione”. Questa affermazione rivela una strategia che, pur riconoscendo l'importanza di una rapida definizione, privilegia la ricerca del candidato più idoneo, anche a costo di prolungare leggermente i tempi. La FIGC sembra determinata a non affrettare una scelta che potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sul percorso della Nazionale.

L'aspetto economico: un fattore non determinante

Un punto cruciale emerso dalle dichiarazioni di Maldini riguarda l'aspetto economico, spesso considerato un ostacolo insormontabile nelle trattative con allenatori di fama internazionale. Interpellato sull’ipotesi di un ingaggio di 20 milioni di euro richiesto da Guardiola, il direttore tecnico ha risposto con fermezza: “Per Pep l’aspetto economico non è in alcun modo rilevante”.

Questa precisazione è fondamentale poiché smonta l'idea che le motivazioni finanziarie possano rappresentare il principale impedimento alla trattativa con l'ex tecnico del Barcellona e del Bayern Monaco. La dichiarazione suggerisce che, qualora la trattativa dovesse concretizzarsi, le ragioni sarebbero legate a un progetto tecnico e sportivo convincente, piuttosto che a mere considerazioni economiche.

Il progetto per Guardiola: dettagli e prospettive

Secondo quanto emerso da fonti internazionali, Paolo Maldini e il consulente Leonardo avrebbero intrapreso un viaggio a Barcellona nel fine settimana, con l'obiettivo specifico di incontrare Pep Guardiola. L'incontro sarebbe stato un tentativo concreto di persuadere il tecnico ad accettare l'incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana.

L'offerta presentata dalla FIGC a Guardiola sarebbe particolarmente articolata e innovativa. Prevederebbe, infatti, una notevole flessibilità organizzativa, pensata per facilitare gli spostamenti del tecnico tra l'Italia e la Spagna, permettendogli di gestire al meglio i suoi impegni personali e professionali. Oltre a ciò, il progetto proposto non si limiterebbe alla sola gestione della prima squadra, ma si estenderebbe a un piano a lungo termine che coinvolgerebbe attivamente anche il settore giovanile e l'intera struttura federale. Questo approccio olistico mira a una riforma profonda e duratura del sistema calcistico nazionale, con Guardiola come figura centrale di un rinnovamento complessivo.

Nonostante Guardiola avesse precedentemente annunciato l’intenzione di prendersi una pausa dopo la sua esperienza di successo al Manchester City, le stesse fonti indicano che il tecnico non avrebbe respinto categoricamente l’offerta italiana. Questa apertura lascia intatta la possibilità di un suo clamoroso ritorno in panchina, in un ruolo di grande responsabilità e prestigio come quello di selezionatore di una delle nazionali più blasonate al mondo. La disponibilità al dialogo, unita alla natura del progetto proposto, mantiene viva la speranza per la FIGC di assicurarsi uno dei profili più ambiti nel panorama calcistico internazionale.