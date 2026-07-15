Con l'avvicinarsi della scadenza del mercato, le squadre di punta della WNBA sono chiamate a prendere decisioni strategiche che potrebbero ridefinire le loro ambizioni per i playoff. Ogni formazione, pur vantando punti di forza consolidati, presenta lacune specifiche che, se affrontate con scambi mirati, potrebbero influenzare drasticamente le probabilità di successo nella fase finale della stagione.

Mosse strategiche per le principali contendenti

I Minnesota Lynx hanno recentemente evidenziato una certa fragilità in ruoli chiave, soprattutto a causa dell'assenza della playmaker Olivia Miles.

Durante questo periodo, la squadra ha subito una sconfitta contro una delle formazioni meno quotate della lega, segnale che la profondità del roster necessita di rinforzi. Un'ipotesi di scambio prevede l'acquisizione da parte dei Lynx di una valida alternativa in cabina di regia, capace di gestire la seconda unità e di intervenire efficacemente in caso di ulteriori assenze di Miles o Courtney Williams. In cambio, la squadra potrebbe cedere una scelta futura al draft e Anastasiia Kosu, giovane promessa sotto contratto fino al 2027 con opzione per il 2028, offrendo così un asset per il futuro.

Le Las Vegas Aces presentano una chiara lacuna nel quintetto base, in particolare nella posizione di ala piccola, dove Stephanie Talbot registra una media di 3.5 punti a partita.

Sebbene l'aggiunta di Justine Pissott abbia mostrato potenziale, le sue prime due partite in WNBA suggeriscono la necessità di un'ala più esperta per garantire un rendimento costante. Una soluzione potrebbe essere l'acquisizione di Rae Burrell dai Los Angeles Sparks. Burrell, tiratrice con il 37% da tre punti e in scadenza di contratto, offrirebbe una minaccia immediata nel tiro in catch-and-shoot, rappresentando un miglioramento significativo rispetto a Talbot.

Approcci diversi: conservazione e scommesse

Non tutte le squadre di vertice, tuttavia, sono propense a intervenire sul mercato. I Golden State Valkyries, nonostante un attacco poco efficace e la peggiore percentuale di canestri da due punti della lega, eccellono con la miglior difesa del campionato.

La loro strategia è quella di evitare scambi che potrebbero compromettere questa identità difensiva, preferendo rimandare eventuali rinforzi offensivi alla prossima offseason, quando le opzioni saranno più ampie e i rischi minori.

Per i Dallas Wings, l'ingaggio di Alanna Smith, ex co-Difensore dell'Anno, si è rivelato problematico. La sua produzione è drasticamente calata, con medie di 3.8 punti e 2.9 rimbalzi a partita, relegandola ai margini delle rotazioni. Un'ipotesi audace suggerisce di considerare Brittney Griner: sebbene la sua compatibilità offensiva con Jessica Shepard sia un'incognita, Griner fornirebbe la protezione del ferro in difesa di cui la squadra ha disperatamente bisogno. Dato che Griner sarà free agent nel 2027, l'operazione presenterebbe un rischio contenuto per Dallas, lasciando margine per future mosse.

Un'opportunità di scambio si profila tra Atlanta Dream e New York Liberty. I Liberty, alle prese con numerosi infortuni e un'amalgama di giocatori che non ha soddisfatto le aspettative, dispongono di un surplus di ali. Atlanta, d'altro canto, necessita di un'ala aggiuntiva. Betnijah Laney-Hamilton, che ha visto ridursi i suoi minuti e talvolta è rimasta fuori dalle rotazioni dei Liberty, potrebbe essere la soluzione ideale. In teoria, è un'ala produttiva con un buon potenziale di tiro, capace di risolvere una delle principali carenze di Atlanta: la mancanza di tiratrici da tre punti.

Il delicato equilibrio del mercato WNBA

Le trattative a metà stagione nella WNBA richiedono un delicato equilibrio tra l'esigenza di un miglioramento immediato e il rischio di alterare la chimica di squadra.

Le strategie delle principali contendenti dimostrano come ogni decisione sia ponderata non solo per il rendimento attuale, ma anche per le prospettive future e l'impatto sul gruppo. In alcuni scenari, come quello dei Valkyries, la scelta di non intervenire sul mercato può rivelarsi una mossa altrettanto strategica quanto un'acquisizione di alto profilo.