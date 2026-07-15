George Russell, pilota di punta della Mercedes, ha riconosciuto con onestà che il distacco di 25 punti che lo separa dal compagno di squadra Kimi Antonelli nella classifica generale di Formula 1 è una rappresentazione fedele delle rispettive prestazioni nella prima metà della stagione. Russell, che era partito come uno dei favoriti per il titolo, si è detto sbalordito dalla velocità di Antonelli e, dopo nove gare, si trova effettivamente alle spalle dell’italiano. Entrambi i piloti hanno affrontato alcune difficoltà tecniche nel corso della stagione, terminando fuori dalla top 10 in due gare a testa.

“Basandomi sulle mie prestazioni e su quelle di Antonelli nel corso di queste nove gare, penso che un distacco di 25 punti a suo favore sia probabilmente corretto. Finora quest’anno ha fatto un lavoro migliore del mio, quindi merita di essere davanti a me”, ha spiegato Russell. Il pilota britannico ha inoltre ammesso di avere ancora difficoltà a comprendere appieno la monoposto: “Faccio ancora fatica a capire questa macchina. Se voglio lottare per il campionato, le prestazioni devono migliorare. Devo migliorare io, devo lavorare meglio con la squadra”.

L'andamento altalenante del campionato

La stagione ha visto Antonelli dominare la prima parte, accumulando un vantaggio massimo di 68 punti a giugno grazie a cinque vittorie consecutive.

Tuttavia, Russell è riuscito a ridurre significativamente il divario, in particolare con due secondi posti e una vittoria ottenuta in Austria. Questo recupero è stato favorito anche da alcuni problemi di affidabilità che hanno colpito Antonelli, impedendogli di segnare punti in due occasioni, l’ultima delle quali a Silverstone gli ha fatto perdere almeno 18 punti. Russell ha approfittato di questa situazione, passando da un virtuale svantaggio di 62 punti a un distacco di 25. “Ho lasciato Monaco tre gare fa con 68 punti di distacco e ora me ne vado con 25, ma non potrà durare per sempre a meno che i risultati e le prestazioni non migliorino”, ha commentato Russell, evidenziando la necessità di continuità e un miglioramento costante.

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha sottolineato come le recenti gare abbiano messo in luce sia i punti di forza sia le aree di miglioramento della vettura. Wolff ha enfatizzato l’importanza cruciale dell’affidabilità e della capacità di convertire le prestazioni in risultati concreti, specialmente in vista delle prossime tappe del calendario a Spa e in Ungheria, dove ogni punto sarà fondamentale.

La sfida allargata con Ferrari e Lewis Hamilton

Russell ha inoltre evidenziato che la lotta per il titolo non è confinata al solo duello interno con Antonelli: “Ora la lotta con la Ferrari è serrata, quindi non siamo solo io e Kimi, anche Lewis Hamilton è ancora molto vicino”. I problemi tecnici che hanno afflitto la Mercedes e il buon momento di forma attraversato dalla Ferrari hanno infatti permesso a Hamilton di avvicinarsi, portandosi a 32 punti dalla vetta della classifica.

Nonostante la situazione competitiva, Russell rimane concentrato sul proprio percorso di miglioramento personale e di squadra: “Non ci sto pensando, perché ho le mie cose di cui occuparmi e su cui migliorare da parte mia”.

Con il Mondiale che si prepara a ripartire dalla pista di Spa, la sfida per il titolo rimane apertissima e imprevedibile. La pressione su Russell e Antonelli è destinata a crescere ulteriormente, in un contesto in cui ogni dettaglio, dalla prestazione individuale all’affidabilità della vettura, può fare la differenza nella corsa al prestigioso alloro iridato.