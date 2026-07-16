Il ruolo di shortstop resta un dilemma per i New York Yankees, che affrontano la ripresa dopo l’All-Star Break senza un titolare definito. La dirigenza, guidata dal general manager Brian Cashman, valuta la promozione del giovane prospetto George Lombard Jr., una mossa che, seppur allettante, comporta rischi. Né Anthony Volpe né Caballero sono riusciti a imporsi stabilmente, alimentando il dibattito su un possibile cambio di rotta.

Lombard Jr., ventunenne, è prossimo al rientro in AAA dopo un infortunio. Un buon rendimento aumenterebbe la pressione per un suo approdo al Bronx.

Il manager Aaron Boone lo ha indicato come potenziale "opzione" stagionale. Una promozione affrettata potrebbe influire negativamente sul suo sviluppo, esponendolo a eccessiva pressione in corsa playoff.

Rischi di una promozione affrettata e l'impatto sui giocatori

Lanciare un prospetto così giovane in Major League, in una piazza esigente come New York, esporrebbe Lombard Jr. a una pressione immensa. Affidargli la posizione ora, mentre il suo rendimento in AAA mostra margini di miglioramento, potrebbe minare la sua fiducia e compromettere la crescita. Nonostante un ottimo OPS nelle ultime partite in AAA prima dell’infortunio, la sua maturazione come battitore non è ancora completa per affrontare i lanciatori più esperti.

Tale mossa rischierebbe anche di compromettere la carriera di Anthony Volpe a New York. A 25 anni, Volpe ha ancora il potenziale per diventare un titolare. Escluderlo in favore di Lombard potrebbe segnare la fine delle sue possibilità con la squadra, con ripercussioni sulla sua fiducia.

Le strategie per il futuro dello shortstop

La soluzione più prudente per la dirigenza è dividere il tempo di gioco tra Volpe e Caballero, sfruttando i match-up favorevoli. Questa scelta tutela sia il futuro del giovane prospetto, consentendogli di completare la crescita nelle leghe minori, sia la stabilità della squadra. Il manager Aaron Boone ha espresso fiducia nel percorso di Lombard: "È vicino a inserirsi nella mischia.

Ho apprezzato molto la sua traiettoria e il suo sviluppo. Quest’anno ha continuato a migliorare". Nel frattempo, gli Yankees monitorano anche altre situazioni di mercato, come quella del catcher Ryan Jeffers, a conferma di un approccio cauto e attento alle esigenze immediate e future.