Il 2026 U.S. Classic, appuntamento fondamentale nel calendario della ginnastica artistica statunitense e tappa chiave verso i Campionati USA Xfinity 2026, si è concluso a Hartford, Connecticut, presso la PeoplesBank Arena. L'evento ha offerto una giornata ricca di emozioni e prestazioni di alto livello, con sessioni distinte per la categoria junior, scesa in pedana alle 14:00 ET, e per le ginnaste senior, protagoniste della sessione serale dalle 19:00 ET. Le performance hanno messo in evidenza le brillanti vittorie di Zoey Molomo tra le senior e di Addalye VanGrinsven nella classifica junior.

Tra le senior, Zoey Molomo ha brillato conquistando il titolo All-Around con un punteggio complessivo di 27.250. Sul podio, a stretto giro, si sono posizionate Simone Rose con 27.200 punti e Isabella Anzola con 27.100. Molomo ha dimostrato la sua superiorità anche al volteggio, dove ha ottenuto il punteggio più alto di 14.000. Le parallele asimmetriche hanno visto primeggiare Skye Blakely con 14.100, mentre Isabella Anzola ha dominato la trave con 13.800. Un emozionante pareggio ha caratterizzato la finale al corpo libero, dove Jade Carey, Izzy Stassi e Isabella Anzola hanno condiviso il primo posto con 13.300 punti ciascuna.

Trionfi e promesse nella categoria Junior

La sessione junior ha messo in luce il talento emergente di Addalye VanGrinsven, che ha conquistato la vittoria nell'All-Around con un eccellente 52.350.

Dietro di lei, Brooklyn Klauser ha ottenuto il secondo posto con 51.650, seguita da Amia Pugh-Banks con 51.600. Amia Pugh-Banks si è distinta al volteggio con un impressionante 14.400. Alle parallele asimmetriche, la competizione è stata serrata, con un pareggio tra Amia Pugh-Banks e Paisley Ritger, entrambe a quota 13.100. Brooklyn Klauser ha mostrato grande maestria alla trave, vincendo con 13.600, mentre Addalye VanGrinsven ha confermato la sua versatilità aggiudicandosi il corpo libero con 13.150.

Verso i Campionati USA Xfinity 2026: qualificazioni e atlete di spicco

Il 2026 U.S. Classic non è stato solo un palcoscenico per le eccellenze attuali e future, ma anche una tappa cruciale per la qualificazione ai prestigiosi Campionati USA Xfinity 2026, che si terranno dal 6 al 9 agosto a Phoenix, Arizona.

Le ginnaste senior miravano a un punteggio All-Around di almeno 52.500, o a punteggi parziali di 39.600 su tre attrezzi o 26.800 su due. Per le junior, il requisito era di 49.500 nell'All-Around. Posti aggiuntivi potevano essere assegnati a chi avesse raggiunto minimi specifici (51.500 per le senior, 48.500 per le junior) in precedenti competizioni come il 2026 International Assignment, Winter Cup, American Classic o lo stesso U.S. Classic.

L'evento ha visto il ritorno all’agonismo d’élite di figure di spicco come Jade Carey, due volte medaglia d'oro olimpica, che ha ripreso le competizioni dopo le Olimpiadi di Parigi. Carey, che ha anche gareggiato a livello collegiale per Oregon State nel 2025 e ha servito come assistente allenatrice, si prepara per i Campionati USA nella sua città natale, Phoenix.

Tra le partecipanti di rilievo figuravano anche Leanne Wong, riserva per le ultime due squadre olimpiche e medaglia d'argento All-Around ai Campionati Mondiali del 2025, e Skye Blakely, membro delle squadre mondiali vincitrici nel 2022 e 2023. Una delle storie più emozionanti è stata quella di Katelyn Ohashi, che ha fatto il suo ritorno all'attività internazionale per la prima volta dal 2013, dopo aver superato importanti infortuni e aver concluso la sua carriera universitaria alla UCLA nel 2019. La sua presenza ha sottolineato la profondità e la resilienza del movimento ginnico statunitense.

La copertura mediatica ha permesso a un vasto pubblico di seguire le gare: la sessione senior è stata trasmessa in diretta negli Stati Uniti su NBCSN e Peacock dalle 19:00 alle 21:00 ET, mentre gli appassionati internazionali hanno potuto godere della competizione gratuitamente tramite YouTube.