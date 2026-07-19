Il 2026 U.S. Classic di ginnastica artistica si è aperto alla PeoplesBank Arena di Hartford, Connecticut. Nella sessione junior, Addalye VanGrinsven ha vinto l'all-around con 52.350 punti, seguita da Brooklyn Klauser (51.650) e Amia Pugh-Banks (51.600). L'evento è cruciale per la qualificazione ai prossimi U.S. Championships.

VanGrinsven ha vinto volteggio (13.650) e corpo libero (13.150). Alle parallele asimmetriche, Amia Pugh-Banks e Paisley Ritger (13.100) hanno condiviso il primo posto. Alla trave, Brooklyn Klauser ha primeggiato con 13.600.

La sessione junior è iniziata alle 14:00 ET.

Qualificazione U.S. Championships

Per gli U.S. Championships, le senior necessitano di 52.500 punti nell'all-around (o 39.600 su tre attrezzi, 26.800 su due). Le junior richiedono 49.500 punti nell'all-around. Sono disponibili 24 posti senior e 28 junior. Posti vacanti potranno essere assegnati a chi ha punteggi inferiori in qualificazioni (almeno 51.500 senior, 48.500 junior).

Il Hopes Championships ha visto la Royal Gymnastics dominare, con Kaleah Hamilton e Jemma Oie vincitrici nelle rispettive fasce d'età.

Sessione Senior: Attese e Protagoniste

La sessione senior, dalle 19:00 ET, vedrà in pedana le stelle della ginnastica statunitense: Jade Carey (due ori olimpici), Leanne Wong (argento mondiale all-around 2025), Skye Blakely (Mondiali 2022 e 2023) e il ritorno di Katelyn Ohashi.

La loro presenza accresce l'interesse, essendo un test chiave per gli Xfinity U.S. Championships di agosto a Phoenix.

Copertura garantita da NBCSN e Peacock per gli USA; la sessione junior è stata trasmessa gratuitamente su YouTube di USAG. Tra le senior in gara: Isabella Anzola, Dulcy Caylor, Ally Damello, Tatum Drusch, Reese Esponda, Addy Fulcher, Zoey Molomo, Caroline Moreau, Lila Richardson, Jasmine Robles, Alessia Rose, Simone Rose, Elaina Sliney, Izzy Stassi, Aki Tanda e Trinity Wood.