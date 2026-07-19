La PeoplesBank Arena di Hartford, Connecticut, ha ospitato il 2026 U.S. Classic di ginnastica artistica, un evento cruciale che ha offerto l'ultima opportunità di qualificazione per i prossimi Campionati Xfinity U.S. Gymnastics. La competizione, articolata in sessioni dedicate alle categorie junior e senior, ha visto sfidarsi le migliori ginnaste statunitensi, producendo risultati significativi sia nelle classifiche all-around sia nelle singole specialità.

Senior: Zoey Molomo in vetta alla classifica generale

Nella categoria senior, la classifica all-around provvisoria, dopo le rotazioni iniziali, ha visto Zoey Molomo primeggiare con un punteggio di 27.250.

A seguire, Simone Rose si è posizionata al secondo posto con 27.200 punti, mentre Isabella Anzola ha conquistato la terza posizione con 27.100. Le prestazioni individuali sugli attrezzi hanno evidenziato la superiorità di Molomo al volteggio, dove ha ottenuto un eccellente 14.000. Alle parallele asimmetriche, Skye Blakely ha brillato con 14.100 punti. La trave ha visto Isabella Anzola distinguersi con 13.800, mentre al corpo libero si è registrato un pareggio di 13.300 tra Jade Carey, Izzy Stassi e la stessa Isabella Anzola. Le rotazioni hanno offerto momenti di alta qualità tecnica, con esecuzioni complesse come il triple wolf turn e i double layouts, e punteggi notevoli, tra cui il 13.750 alla trave per Reese Esponda.

Il 2026 U.S. Classic ha rappresentato l'ultima chance per le ginnaste di assicurarsi un posto ai Campionati Xfinity U.S. Gymnastics, che si terranno a Phoenix dal 6 al 9 agosto. Per le senior, i criteri di qualificazione prevedevano un punteggio minimo di 52.500 nell’all-around, oppure combinazioni di 39.600 su tre attrezzi o 26.800 su due attrezzi. In caso di posti ancora disponibili, sarebbero stati considerati punteggi minimi di 51.500 ottenuti in eventi qualificanti precedenti.

Junior: Addalye VanGrinsven trionfa nell'all-around

Nella categoria junior, Addalye VanGrinsven ha dominato la classifica all-around, conquistando il primo posto con un totale di 52.350 punti. Sul podio sono salite anche Brooklyn Klauser, seconda con 51.650, e Amia Pugh‑Banks, terza con 51.600.

La performance di VanGrinsven è stata caratterizzata da grande costanza, con punteggi di 13.650, 12.900, 12.650 e 13.150 sui vari attrezzi. Amia Pugh‑Banks si è distinta al volteggio con un impressionante 14.400 e ha condiviso il primato alle parallele con Paisley Ritger, entrambe con 13.100. Brooklyn Klauser ha eccelso alla trave con 13.600, mentre VanGrinsven ha ottenuto il miglior risultato al corpo libero con 13.150.

Dettagli e qualificazioni della categoria Junior

I risultati ufficiali della sessione junior hanno fornito un quadro dettagliato delle prestazioni. Oltre alle prime tre, tra le atlete di spicco figurano Sydney Williams (51.350), Paisley Ritger (50.600), Bailynn Kasprzak (50.200), Claire Ekart (49.950), Jazzy Saravia (49.850), Eva Doherty (49.500), Gianna Arthur (49.450), Sadie Drake (48.650), Annabel Melnyk (48.250) e Chrysette Diggs (48.150).

Altre ginnaste che hanno partecipato includono Audrey VanGrinsven (48.150), Avery Haines (48.100), Tenley Wade (48.000), Maya Kosarikova (47.700), Anslee McCauley (47.450), Madelyn Eagle (47.400), Lily Ticknor (47.250), Ansley Stevens (47.100), Hadley Bird (46.750), Alexis Reiner (45.250), Kylie Smith (25.300), Cassandra Tan (24.850) ed Espy Chang (23.100).

In particolare, al volteggio, Amia Pugh‑Banks ha ottenuto il punteggio più alto con 14.400, seguita da Bailynn Kasprzak (13.550), Addalye VanGrinsven (13.475), Cassandra Tan (13.450), Claire Ekart (13.025), Madelyn Eagle (12.975), Sadie Drake (12.925) e Maya Kosarikova (12.775). Per le junior, il punteggio minimo richiesto per la qualificazione ai Campionati USA era di 49.500 nell’all-around, con una soglia di 48.500 per chi avesse partecipato a eventi qualificanti precedenti.

L'evento, trasmesso in diretta su NBCSN e Peacock per il pubblico statunitense e tramite un feed internazionale gratuito su YouTube, ha rappresentato un momento cruciale nella stagione della ginnastica artistica americana, definendo le partecipanti ai prossimi Campionati Nazionali.