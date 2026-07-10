Alexander Zverev ha raggiunto per la prima volta in carriera la finale di Wimbledon, un traguardo che il tennista tedesco ha accolto con evidente soddisfazione e orgoglio. Dopo aver superato in semifinale il britannico Arthur Fery, Zverev ha condiviso le sue emozioni: “Sono felice ed orgoglioso per aver raggiunto la finale, ma c'è ancora un match da giocare. Questo è sempre stato lo Slam in cui ho fatto più fatica”. La vittoria in tre set contro Fery gli ha spalancato le porte dell'ultimo atto del terzo Major stagionale, segnando un momento significativo nella sua carriera.

Nel post-partita, Zverev ha mostrato grande sportività, rendendo omaggio al suo avversario: “Devo fare i complimenti ad Arthur, credo che farà cose straordinarie sul nostro tour per i prossimi anni”. Ha inoltre riconosciuto il caloroso sostegno del pubblico di casa per Fery, elogiando la correttezza degli spettatori: “Tutti facevano il tifo per lui, ma devo fare i complimenti al pubblico per la correttezza”. Guardando alla sfida decisiva, Zverev ha espresso con una vena di ironia le sue aspettative: “Spero di poter giocare contro un junior... Non sarà certo facile, che sia contro Sinner, campione in carica, o contro Djokovic, che ha vinto moltissime volte qui. La cosa che devo fare è credere di poter vincere”, ha concluso, sottolineando l'importanza della fiducia in sé stesso.

La storica semifinale e il cammino di Zverev

Il successo su Arthur Fery, sigillato con il punteggio di 7-6(0), 6-2, 6-4 in due ore e quindici minuti di gioco, rappresenta un vero e proprio momento storico per Alexander Zverev. Con questa vittoria, il tedesco è il primo giocatore del suo paese a raggiungere una finale individuale a Wimbledon dal 2018. Nel corso del match, il numero due del mondo ha dimostrato grande autorità e determinazione, gestendo con maestria i momenti chiave. Nonostante qualche difficoltà nel primo set, Zverev ha saputo imporsi con la sua solidità, in particolare grazie a un servizio efficace che Fery, pur protagonista di un torneo sorprendente, non è riuscito a contrastare efficacemente.

Impatto sul ranking e prospettive per la finale

Questa prestigiosa vittoria non solo proietta Zverev alla sua prima finale sull'erba londinese, ma gli assicura anche la seconda posizione nel ranking mondiale, superando l'infortunato Carlos Alcaraz. Il tennista di Amburgo arriva a questo appuntamento cruciale forte del suo recente trionfo al Roland Garros, dove ha conquistato il suo primo titolo del Grande Slam poche settimane prima. La finale lo vedrà affrontare il vincitore dell'attesa semifinale tra il numero uno del mondo, Jannik Sinner, e il sette volte campione di Wimbledon, Novak Djokovic. Arthur Fery, dal canto suo, conclude un percorso eccezionale, avendo eliminato lungo il suo cammino avversari di calibro come l'italiano Flavio Cobolli e l'australiano Alex de Miñáur, dimostrando il suo potenziale nel circuito.