Prosegue il cammino dell'Italia nella Volleyball Nations League femminile. Dopo il successo ottenuto all'esordio della week 3 contro l'Ucraina, la formazione guidata da Julio Velasco ha superato con un netto 3-0 anche il Belgio, conquistando con un turno di anticipo la qualificazione matematica alle Finals di Macao. Archiviato il secondo impegno a Hong Kong, le azzurre torneranno in campo sabato 11 luglio alle ore 10.30 italiane per affrontare il Canada, una delle squadre più in forma della competizione. Si tratta di una sfida che metterà di fronte due formazioni protagoniste della fase intercontinentale e che potrebbe incidere sulla classifica finale in vista della composizione del tabellone delle Finals.

Il match tra Italia e Canada sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Sfida importante per la classifica

Con la qualificazione ormai acquisita, l'attenzione dell'Italia si sposta sulla classifica generale. Le azzurre occupano attualmente la terza posizione, a due punti dalla coppia di testa formata da Brasile e Stati Uniti, mentre il Canada segue al quarto posto con 20 punti. Il confronto diretto assume quindi un'importanza particolare perché potrebbe incidere sull'ordine della graduatoria e, di conseguenza, sugli accoppiamenti della fase finale di Macao. In un torneo caratterizzato da grande equilibrio, ogni risultato può modificare la situazione nelle prime posizioni, rendendo decisivi anche gli ultimi incontri della fase intercontinentale.

I precedenti con il Canada

Il bilancio storico dei confronti tra Italia e Canada è favorevole alla formazione azzurra. Nei 26 precedenti disputati, infatti, l'Italia ha conquistato 20 vittorie, mentre il Canada si è imposto in sei occasioni. Anche l'ultimo confronto ufficiale, andato in scena nella Volleyball Nations League 2024, ha premiato la squadra italiana, vittoriosa con il punteggio di 3-0. I precedenti rappresentano però soltanto un riferimento statistico: il Canada allenato da Giovanni Guidetti ha confermato nel corso di questa edizione della competizione di poter competere ai vertici del torneo e rappresenterà un banco di prova significativo per l'Italia nel percorso di avvicinamento alle Finals.