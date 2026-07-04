Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno scritto una nuova pagina nella loro carriera di doppio, raggiungendo per la prima volta gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. La coppia italiana ha superato con autorità Jesper De Jong e Valentin Royer, dimostrando una forma eccellente sull'erba londinese.

Dominio in campo: una vittoria senza appello

Il match, durato appena un'ora, si è concluso con un perentorio 6-1, 6-4 a favore degli azzurri. Fin dalle prime battute, Bolelli e Vavassori hanno imposto il proprio ritmo, concedendo pochissimo ai loro avversari nei turni di servizio e mostrando una superiorità netta.

La loro prestazione è stata caratterizzata da grande solidità e precisione, elementi chiave per avanzare in un torneo prestigioso come Wimbledon.

Il prossimo ostacolo: Krajicek e Mektic

Ora, la sfida si fa più impegnativa. Negli ottavi di finale, Bolelli e Vavassori incroceranno le racchette con la testa di serie numero quattordici del tabellone, la coppia composta da Austin Krajicek e Nikola Mektic. Sarà un test significativo per gli italiani, chiamati a confermare il loro ottimo momento contro avversari di alto livello.

La cronaca del match e il traguardo storico

La partita ha visto la coppia italiana prendere subito il comando nel primo set, concretizzando un break iniziale che ha spianato la strada verso un rapido 6-1, senza lasciare alcuna opportunità di recupero agli avversari.

Nel secondo parziale, la lotta è stata leggermente più equilibrata, ma il break decisivo è arrivato nel nono gioco, permettendo a Bolelli e Vavassori di chiudere l'incontro in un'ora esatta. Questa vittoria non è solo un passaggio di turno, ma rappresenta un traguardo storico per la coppia, che mai prima d'ora era riuscita a spingersi così avanti nel doppio maschile a Wimbledon.

Una stagione ricca di successi per la coppia italiana

Il 2026 si sta rivelando un anno eccezionale per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La loro intesa in campo ha già prodotto risultati di grande rilievo, consolidando la loro posizione tra le migliori coppie del circuito. Hanno raggiunto le semifinali ad Adelaide, dimostrando subito un'ottima condizione.

Il successo più significativo è arrivato a Rotterdam, dove hanno conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo, confermando la loro leadership su quella superficie. Il percorso è proseguito con le semifinali a Doha e Dubai, tappe importanti che hanno preceduto un'altra impresa storica: la vittoria del loro primo Masters 1000 a Miami, un risultato che li ha proiettati nell'élite del doppio mondiale. Inoltre, hanno fatto la storia diventando la prima coppia italiana a raggiungere la finale agli Internazionali BNL d’Italia e hanno coronato una primavera di successi con una prestigiosa semifinale al Roland Garros. Questi risultati testimoniano la crescita costante e il grande potenziale di questa formazione, ora pronta ad affrontare le sfide più ambiziose a Wimbledon.