Alexander Zverev affronterà Valentin Royer nel secondo turno di Wimbledon. Il match, in programma giovedì 2 luglio, vedrà il tedesco partire da netto favorito contro il francese, numero 75 del mondo. Per Zverev, testa di serie e terzo giocatore del ranking, si tratta di un passaggio che sulla carta appare quasi obbligato per proseguire la sua corsa verso un titolo Slam ancora inedito. Royer, dal canto suo, rappresenta la sorpresa di questo primo scorcio del torneo londinese e cercherà l'impresa contro uno dei big del circuito.

Zverev, la quota è un monito: 1.05 per il tedesco

Le quote dei bookmaker riflettono la netta differenza nei valori in campo. La vittoria di Alexander Zverev è quotata a 1.05, mentre un successo di Valentin Royer viene pagato 9.00. Questo divario è giustificato non solo dalla posizione in classifica, ma anche dalla notevole efficacia del servizio del tedesco sull'erba, superficie che esalta le sue caratteristiche.

Servizio Zverev, un'arma quasi inarrestabile

Nel primo turno contro Alexander Blockx, Zverev ha messo in mostra un servizio devastante: 21 ace, il 79% di prime palle in campo e l'84% dei punti vinti con la prima. La velocità media della sua battuta si è attestata sui 210 km/h, un dato che rende la vita difficile ai ribattitori.

Nonostante 7 doppi falli, il tedesco ha salvato 3 delle 4 palle break concesse, chiudendo con 48 vincenti e 27 errori non forzati.

Royer, solidità ma senza picchi di eccellenza

Valentin Royer, reduce dalla vittoria in quattro set contro Harry Wendelken, ha mostrato una buona solidità. Il francese ha messo a segno 9 ace con il 63% di prime palle e il 74% di punti vinti con la prima. La sua velocità media sulla prima è di 182 km/h, quasi 30 km/h in meno rispetto a Zverev. Royer ha convertito 5 palle break su 10 e ha chiuso con 41 vincenti e 38 errori, evidenziando un gioco più ragionato ma meno esplosivo.

Ranking e precedenti: un abisso tra i due

Alexander Zverev è saldamente al terzo posto del ranking mondiale con 7190 punti.

Valentin Royer occupa la posizione numero 75 con 798 punti. Non esistono precedenti tra i due giocatori, il che rende questo match un'esperienza inedita per entrambi, ma soprattutto per il francese che si trova ad affrontare un top player su un palcoscenico di primaria importanza.

La sfida si prospetta a senso unico, con Zverev chiamato a confermare il suo status di favorito. Royer giocherà senza pressioni, con l'obiettivo di mettere in difficoltà il tedesco e prolungare la sua avventura a Wimbledon.