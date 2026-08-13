A Dyersville, Iowa, la Major League Baseball ospita la Field of Dreams Game tra Philadelphia Phillies e Minnesota Twins. L'evento, attesissimo nello scenario dei campi di mais del film, presenta una particolarità: l'assenza del sistema ABS Challenge (Automated Ball-Strike), che permette di contestare le chiamate arbitrali.

Questa assenza è un'eccezione alle normative MLB, che dal 2026 lo ha integrato in tutti gli stadi. La ragione è logistica: il campo di Dyersville (inaugurato nel 2022) non è stato progettato per il sistema ABS, che richiede complesse infrastrutture.

Una situazione simile si era già verificata nella Mexico City Series.

ABS assente: tra polemiche e tradizione

L'assenza dell'ABS Challenge apre a potenziali controversie. In momenti cruciali, le squadre si affideranno al solo giudizio umano dell'arbitro, senza revisione, scatenando proteste dei tifosi. Tuttavia, alcuni vedono in questa scelta un ritorno alle radici del baseball, richiamando la tradizione e il fascino pre-tecnologico.

Il sistema ABS Challenge, operativo dal 2026 dopo test in leghe minori e Spring Training, consente la revisione delle chiamate. Verifica la posizione del lancio rispetto alla zona di strike, comunicando l'esito in tempo reale via rete 5G. Approvata dal comitato congiunto MLB, questa innovazione è apprezzata per correggere errori evidenti senza rallentare il gioco.

Tecnologia e futuro del baseball

L'assenza dell'ABS Challenge a Dyersville è temporanea, dovuta all'impianto. Negli altri stadi MLB, la tecnologia sarà presente, garantendo precisione e trasparenza nelle decisioni. Il sistema è un compromesso tra tradizione e minimizzazione degli errori umani, senza eliminare il ruolo dell'arbitro.

La partita di Dyersville offrirà un affascinante contrasto: nostalgia per il baseball delle origini e consapevolezza della tecnologia come parte integrante. Sarà interessante osservare come l’assenza dell’ABS Challenge influenzerà l’andamento della gara e le reazioni di giocatori e tifosi.