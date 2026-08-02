La prospettiva di un ritorno in campo di Aaron Donald con i Los Angeles Rams sta alimentando discussioni tra addetti ai lavori e tifosi. L’eventuale rientro del veterano, assente dal 2023, comporterebbe una significativa riorganizzazione della profondità difensiva della squadra, specialmente dopo l’arrivo di Myles Garrett. La presenza contemporanea di Donald e Garrett è considerata una delle combinazioni più temibili nella storia recente della NFL.

Nel dettaglio, la proiezione del depth chart difensivo dei Rams, qualora Donald decidesse di tornare, vedrebbe Myles Garrett come primo OLB (Desjuan Johnson seconda scelta) e Aaron Donald come defensive end titolare (Kobie Turner alternativa).

La linea centrale sarebbe composta da Poona Ford (NT) e Braden Fiske (DE), con Ty Hamilton e Tyler Davis. Byron Young e Josiah Stewart completerebbero il reparto OLB. Nate Landman e Omar Speights guiderebbero la posizione di ILB, affiancati da Grant Stuard e Shaun Dolac. Nel reparto secondario, Jaylen Watson e Trent McDuffie sarebbero i cornerback titolari (Cam Lampkin ed Emmanuel Forbes Jr.); Kamren Kitchens e Kam Curl ricoprirebbero i ruoli di strong safety e free safety (Jaylen McCullough e Tanner Ingle). Quentin Lake e Josh Wallace si alternerebbero come nickel back.

Impatto e sfide del ritorno di Donald

L’inserimento di Donald, secondo le analisi, non renderebbe automaticamente i Rams la miglior difesa, ma aumenterebbe sensibilmente la profondità e la qualità della linea.

Tuttavia, il lungo periodo di inattività e l’età (35 anni) sono fattori determinanti: il suo contributo potrebbe essere più efficace in situazioni chiave, come i terzi down, piuttosto che come titolare a tempo pieno. L’ipotesi più accreditata è un impiego mirato, sfruttando la sua esperienza e capacità di pressione sul quarterback avversario.

La principale difficoltà per Donald sarebbe ritrovare la condizione fisica per incidere immediatamente. Il suo ruolo ideale, secondo le proiezioni, sarebbe quello di specialista nei momenti cruciali della partita, garantendo freschezza e impatto decisivo.

Ripercussioni sul roster e gestione degli snap

Ulteriori analisi indicano che il ritorno di Donald avrebbe ripercussioni dirette soprattutto su Braden Fiske, che negli ultimi due anni ha ricoperto un ruolo da titolare e di rotazione.

Fiske, noto per la sua efficacia come pass rusher, potrebbe vedere ridotto il proprio minutaggio, con Donald impiegato tra il 50 e il 55 per cento degli snap difensivi e Fiske utilizzato per mantenere alta l’intensità. Questa gestione consentirebbe ai Rams di massimizzare le qualità di entrambi, mantenendo una rotazione efficace e preservando la freschezza dei pass rusher.

La strategia suggerita prevede che Donald venga schierato prevalentemente nelle situazioni di passaggio, dove può ancora offrire un contributo di alto livello, mentre altri giocatori come Davis, Hamilton e Murchison garantirebbero solidità contro le corse. In questo modo, la difesa dei Rams beneficerebbe sia dell’esperienza di Donald sia della profondità del roster, affrontando la stagione con una linea difensiva tra le più complete della NFL.