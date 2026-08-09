La tennista Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking mondiale, è stata inaspettatamente eliminata dal prestigioso torneo WTA Toronto Masters. La sconfitta è giunta al quarto turno per mano della russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero sedici, al termine di una sfida intensa e combattuta svoltasi sui campi di Toronto.

L'incontro ha visto Alexandrova imporsi con il punteggio finale di 7-6 (7/3), 4-6, 6-4, dopo due ore e ventinove minuti di gioco serrato. Questa vittoria permette alla tennista russa di accedere ai quarti di finale della competizione canadese, segnando un risultato significativo nella sua stagione.

Per Sabalenka, vincitrice di ben quattro titoli del Grande Slam, l'uscita anticipata dal torneo rappresenta un intoppo nel suo percorso di leadership nel circuito.

La cronaca di un match equilibrato

La partita tra Sabalenka e Alexandrova è stata un vero e proprio spettacolo di tennis, caratterizzato da un grande equilibrio e una notevole intensità fin dalle prime battute. Il primo set ha visto le due atlete lottare punto a punto, risolvendosi solamente al tie-break, dove la maggiore lucidità di Alexandrova le ha permesso di prevalere per sette punti a tre, aggiudicandosi così la prima frazione di gioco.

Nel secondo set, la reazione di Sabalenka non si è fatta attendere. La bielorussa ha mostrato tutta la sua determinazione, riuscendo a imporsi con un netto 6-4 e riequilibrando le sorti dell'incontro, portando la sfida al set decisivo.

L'atmosfera in campo era palpabile, con entrambe le giocatrici decise a non cedere.

Il terzo e ultimo set ha rappresentato il culmine della battaglia tennistica. È stata Alexandrova a trovare le energie e la concentrazione necessarie per sferrare l'attacco finale, chiudendo la partita a suo favore con il punteggio di 6-4. Questa affermazione non solo le ha garantito l'accesso ai quarti di finale, ma si configura anche come una delle vittorie più importanti della sua carriera recente, testimoniando la sua crescita e la sua capacità di affrontare le sfide più ardue.

Il percorso di Alexandrova e le prospettive future

Con questo prestigioso successo, Ekaterina Alexandrova si afferma come una delle protagoniste indiscusse della stagione sul cemento nordamericano.

L'approdo ai quarti di finale del WTA Toronto Masters è un traguardo di rilievo che sottolinea la sua abilità nel capitalizzare le opportunità e la sua solidità nei momenti cruciali delle partite. La tennista russa ha dimostrato di possedere qualità tecniche e una determinazione ferrea, elementi che le hanno permesso di superare un'avversaria del calibro della numero uno mondiale.

Per Aryna Sabalenka, invece, questa eliminazione precoce impone una riflessione e un'immediata concentrazione sui prossimi impegni del circuito. La bielorussa dovrà ora focalizzarsi sui tornei futuri per difendere la sua posizione di vertice nel ranking mondiale e dimostrare la sua resilienza dopo questa battuta d'arresto in un appuntamento così importante.