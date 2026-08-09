Con meno di due mesi al termine della stagione regolare, la corsa ai playoff della Major League Baseball si intensifica. I Chicago White Sox, nonostante una recente serie di quattro sconfitte consecutive, mantengono saldamente la vetta della NL Central e occupano il secondo posto nella griglia playoff dell’American League. In questo momento cruciale, la società ha deciso di rafforzare il proprio roster attingendo dal vivaio, promuovendo in prima squadra i due migliori prospetti del settore lanciatori: Hagen Smith e Tanner McDougal.

La rotazione dei White Sox ha mostrato alcune evidenti criticità nelle ultime settimane.

Davis Martin è in fase calante, mentre Luis Castillo, arrivato con grandi aspettative dal mercato, ha deluso al debutto concedendo ben cinque punti in sole quattro riprese. Anche Noah Schultz, considerato il miglior prospetto in primavera, ha faticato con una media ERA di 6.06 ed è stato rimosso dal monte dopo appena un terzo di inning nella sua ultima uscita. In questo contesto di incertezze, la promozione di Hagen Smith rappresenta una delle mosse più attese e potenzialmente decisive per la squadra.

Hagen Smith: numeri, potenziale e impatto sui White Sox

Smith, un mancino di ventidue anni, è stato selezionato al primo giro del Draft 2024 e si è distinto in Triple-A con 87 strikeout in 58.1 inning, pur registrando una media ERA di 4.32.

Il suo repertorio si basa su una combinazione esplosiva di fastball e slider, particolarmente efficace nel mettere in difficoltà i battitori. Tuttavia, la mancanza di un terzo lancio affidabile potrebbe rappresentare una sfida contro i battitori più esperti della MLB. Gli osservatori sottolineano: "Se riesce a localizzare i suoi lanci con successo, ha certamente la capacità di vivere un periodo di grande impatto nei prossimi mesi".

Nonostante alcuni problemi di controllo, Hagen Smith è unanimemente considerato il miglior prospetto tra i lanciatori di Chicago e potrebbe rapidamente diventare un punto di riferimento fondamentale per la rotazione, specialmente in vista dei playoff. La sua promozione, avvenuta in contemporanea con quella di McDougal, è interpretata come una scelta strategica per infondere nuova energia e talento in una squadra che ambisce a consolidarsi tra le protagoniste della postseason.

Il percorso di Smith e la strategia dei prospetti White Sox

Hagen Smith è stato la quinta selezione assoluta nel Draft 2024, proveniente dall’Università dell’Arkansas. Dopo una stagione in Double-A conclusa con una ERA di 3.57, ha continuato a mostrare problemi di controllo, concedendo un numero elevato di basi per ball. Nonostante ciò, il suo potenziale rimane elevatissimo grazie a una fastball potente e a uno slider devastante. La dirigenza dei White Sox ha già promosso numerosi giovani quest’anno, evidenziando una chiara strategia orientata a ringiovanire il roster e a puntare su talenti emergenti per consolidare la competitività della squadra nella seconda parte della stagione.

Oltre a Smith, anche Tanner McDougal e Mason Adams sono tra i nomi più seguiti per future promozioni.

Adams, in particolare, si è distinto per l'eccellente controllo e la varietà dei suoi lanci, mentre McDougal potrebbe trovare un ruolo significativo nel bullpen grazie alla sua velocità e alla capacità di adattarsi a diverse situazioni. La decisione di puntare su Hagen Smith in questo momento cruciale della stagione testimonia la piena fiducia della società nelle sue qualità e nella possibilità che il giovane mancino possa rivelarsi un fattore determinante nella corsa ai playoff.